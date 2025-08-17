Fed kripto para denetim programını sonlandırdı

ABD'nin para otoritesi Fed, yaptığı açıklamada kripto para ve finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren bankaları denetleyen özel programını sonlandırdığını ilan etti. Karar, Trump yönetiminin dijital varlık sektörüne yönelik destekleyici yaklaşımının somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Amerika'da Kripto Bankacılık Denetimi Normal Sürece Dönüyor

Merkez bankası, "Kripto Bankacılık Gözetim Programı" adlı özel denetim programını 18 ay sonra sonlandırdığını açıkladı. Program kapsamında elde edilen bilgilerin artık standart bankacılık denetim sürecine entegre edileceği belirtildi.

Ağustos 2023'te Biden yönetimi döneminde başlatılan program, kripto para, Blockchain teknolojisi ve finansal teknoloji alanlarında çalışan bankacılık kuruluşlarının gözetimini artırmayı hedefliyordu.

Fed yetkilileri, programın başlatılmasından bu yana kripto ve fintech faaliyetlerine dair anlayışlarını önemli ölçüde güçlendirdiklerini vurguladı.

Bu gelişme, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Menkul Kıymetler Komisyonu gibi düzenleyici kurumların da kripto sektörüne yönelik yaklaşımlarını değiştirmesiyle paralel bir süreç yaşanıyor.

FDIC, finansal kurumların kripto faaliyetlerine önceden bildirim yapmaksızın katılmasına izin vereceğini duyururken, SEC de dijital varlık kurallarını güncellemek için "Kripto Projesi"ni başlattı.

Uzmanlar, bu koordineli hareketlerin Amerika'da kripto sektörü için daha öngörülebilir ve destekleyici bir düzenleyici çerçeve oluşturacağını değerlendiriyor.