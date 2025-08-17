Fed kripto para denetim programını sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Fed kripto para denetim programını sonlandırdı

Fed kripto para denetim programını sonlandırdı
17.08.2025 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed) kripto banka denetim programını sonlandırdığını açıkladı. Ağustos 2023'te başlatılan "Kripto Bankacılık Gözetim Programı" artık standart bankacılık denetimine entegre ediliyor. Karar Donald Trump yönetimindeki düzenleyici gevşemenin önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor. Fed yetkilileri programdan elde edilen deneyimin yeterli olduğunu belirtti.

ABD'nin para otoritesi Fed, yaptığı açıklamada kripto para ve finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren bankaları denetleyen özel programını sonlandırdığını ilan etti. Karar, Trump yönetiminin dijital varlık sektörüne yönelik destekleyici yaklaşımının somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Amerika'da Kripto Bankacılık Denetimi Normal Sürece Dönüyor

Merkez bankası, "Kripto Bankacılık Gözetim Programı" adlı özel denetim programını 18 ay sonra sonlandırdığını açıkladı. Program kapsamında elde edilen bilgilerin artık standart bankacılık denetim sürecine entegre edileceği belirtildi.

Ağustos 2023'te Biden yönetimi döneminde başlatılan program, kripto para, Blockchain teknolojisi ve finansal teknoloji alanlarında çalışan bankacılık kuruluşlarının gözetimini artırmayı hedefliyordu.

Fed yetkilileri, programın başlatılmasından bu yana kripto ve fintech faaliyetlerine dair anlayışlarını önemli ölçüde güçlendirdiklerini vurguladı.

Bu gelişme, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Menkul Kıymetler Komisyonu gibi düzenleyici kurumların da kripto sektörüne yönelik yaklaşımlarını değiştirmesiyle paralel bir süreç yaşanıyor.

FDIC, finansal kurumların kripto faaliyetlerine önceden bildirim yapmaksızın katılmasına izin vereceğini duyururken, SEC de dijital varlık kurallarını güncellemek için "Kripto Projesi"ni başlattı.

Uzmanlar, bu koordineli hareketlerin Amerika'da kripto sektörü için daha öngörülebilir ve destekleyici bir düzenleyici çerçeve oluşturacağını değerlendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Donald Trump, Kripto Para, Fed, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fed kripto para denetim programını sonlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:41
İsrail’den katliam hazırlığı Gazze’yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
15:24
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 16:14:37. #7.12#
SON DAKİKA: Fed kripto para denetim programını sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.