Fed stablecoinleri kucaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Fed stablecoinleri kucaklamaya hazırlanıyor

Fed stablecoinleri kucaklamaya hazırlanıyor

Fed yöneticisi Christopher Waller, stablecoinler için düzenleyici bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulunarak, banka ve banka dışı kuruluşların dolara endeksli dijital para ihraç etmeleri gerektiğini vurguladı.

13.02.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticisi Christopher Waller, stablecoinlerin finans ekosistemine entegrasyonu için yeni adımlar önerdi. Banka ve banka dışı kuruluşların dolara sabitlenen kripto para birimlerinin ihraç etmelerine izin verilmesi gerektiğini savunan Waller, bu yeniliğin perakende ve sınır ötesi ödemelerde devrim yaratabileceğini belirtti.

Stablecoinler Dolara Dayalı Ödemelerde Yeni Dönem Başlatmaya Hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, stablecoin'lerin finansal sistemdeki rolü ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. San Francisco'da kısa bir süre önce düzenlenen konferansta konuşan Waller, stablecoin'lerin Amerikan dolarının kullanım alanını genişletme potansiyeline dikkat çekti.

Waller'ın açıklamalarında öne çıkan en önemli nokta, banka ve banka dışı kuruluşların dolara endeksli dijital para birimleri çıkarabilmelerine olanak tanıyacak düzenleyici bir çerçevenin gerekliliği oldu. Fed yöneticisi, stablecoin piyasasının olgunlaşma sürecinde olduğunu ve bu alanda kapsamlı bir Amerikan düzenleyici sisteminin faydalı olacağını vurguladı.

Kripto ekosisteminde stablecoin'lerin önemli yeniliklere öncülük edebileceğini belirten Waller, özellikle perakende ve sınır ötesi ödemelerde kayda değer iyileştirmeler sağlama potansiyellerini işaret etti. Düzenlemelerin rekabetçi ödeme araçları üzerindeki etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Fed yöneticisi, özel sektörün tüketici ve işletmelere yönelik faydalı çözümler geliştirme kapasitesine olan inancını dile getirdi.

Stablecoin'lerin mevcut kullanım alanlarına da değinen Waller, bu dijital varlıkların kripto ticaretinde güvenilir bir değer saklama aracı olarak kullanıldığını, yüksek enflasyonlu ülkelerde dolara erişimi kolaylaştırdığını ve sınır ötesi ödemeler ile perakende işlemlerde kullanım potansiyeli taşıdığını belirtti.

Atlantik Konseyi'nde geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada stablecoin'leri "sentetik dolarlar" olarak tanımlayan Waller, bu araçların ticari banka parasına benzer özellikler taşıdığını ve ödeme sistemlerinde yeni fırsatlar sunabileceğini vurguladı. Fed yöneticisi, stablecoin'lerin rekabeti artırarak ödeme sistemlerinin erişim alanını genişletebileceğini ve işlem maliyetlerini düşürebileceğini ifade etti.

Amerika'daki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinde Waller, net bir düzenleyici çerçeve eksikliğinin yanı sıra, eyalet ve uluslararası düzenlemeler arasındaki farklılıkların yarattığı zorlukları dile getirdi. Stablecoin'lerin değer kaybı ve başarısızlık risklerine de dikkat çeken Fed yöneticisi, bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Waller, stablecoin piyasasının geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşırken, bu piyasanın tüketicilere ve genel ekonomiye sağlayacağı faydalar doğrultusunda şekilleneceğini belirtti. Özel sektörün sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesi ve kamu sektörünün de küresel ölçekte koordineli bir düzenleyici çerçeve oluşturması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fed stablecoinleri kucaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15’ten fazla yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
12:01 MSB’den Yunanistan’a Meteor Füzesi yanıtı Korkuları gerçek oluyor MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı! Korkuları gerçek oluyor
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:41:34. #1.12#
SON DAKİKA: Fed stablecoinleri kucaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.