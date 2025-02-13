Fed stablecoinleri kucaklamaya hazırlanıyor

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ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticisi Christopher Waller, stablecoinlerin finans ekosistemine entegrasyonu için yeni adımlar önerdi. Banka ve banka dışı kuruluşların dolara sabitlenen kripto para birimlerinin ihraç etmelerine izin verilmesi gerektiğini savunan Waller, bu yeniliğin perakende ve sınır ötesi ödemelerde devrim yaratabileceğini belirtti.

Stablecoinler Dolara Dayalı Ödemelerde Yeni Dönem Başlatmaya Hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, stablecoin'lerin finansal sistemdeki rolü ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. San Francisco'da kısa bir süre önce düzenlenen konferansta konuşan Waller, stablecoin'lerin Amerikan dolarının kullanım alanını genişletme potansiyeline dikkat çekti.

Waller'ın açıklamalarında öne çıkan en önemli nokta, banka ve banka dışı kuruluşların dolara endeksli dijital para birimleri çıkarabilmelerine olanak tanıyacak düzenleyici bir çerçevenin gerekliliği oldu. Fed yöneticisi, stablecoin piyasasının olgunlaşma sürecinde olduğunu ve bu alanda kapsamlı bir Amerikan düzenleyici sisteminin faydalı olacağını vurguladı.

Kripto ekosisteminde stablecoin'lerin önemli yeniliklere öncülük edebileceğini belirten Waller, özellikle perakende ve sınır ötesi ödemelerde kayda değer iyileştirmeler sağlama potansiyellerini işaret etti. Düzenlemelerin rekabetçi ödeme araçları üzerindeki etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Fed yöneticisi, özel sektörün tüketici ve işletmelere yönelik faydalı çözümler geliştirme kapasitesine olan inancını dile getirdi.

Stablecoin'lerin mevcut kullanım alanlarına da değinen Waller, bu dijital varlıkların kripto ticaretinde güvenilir bir değer saklama aracı olarak kullanıldığını, yüksek enflasyonlu ülkelerde dolara erişimi kolaylaştırdığını ve sınır ötesi ödemeler ile perakende işlemlerde kullanım potansiyeli taşıdığını belirtti.

Atlantik Konseyi'nde geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada stablecoin'leri "sentetik dolarlar" olarak tanımlayan Waller, bu araçların ticari banka parasına benzer özellikler taşıdığını ve ödeme sistemlerinde yeni fırsatlar sunabileceğini vurguladı. Fed yöneticisi, stablecoin'lerin rekabeti artırarak ödeme sistemlerinin erişim alanını genişletebileceğini ve işlem maliyetlerini düşürebileceğini ifade etti.

Amerika'daki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinde Waller, net bir düzenleyici çerçeve eksikliğinin yanı sıra, eyalet ve uluslararası düzenlemeler arasındaki farklılıkların yarattığı zorlukları dile getirdi. Stablecoin'lerin değer kaybı ve başarısızlık risklerine de dikkat çeken Fed yöneticisi, bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Waller, stablecoin piyasasının geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşırken, bu piyasanın tüketicilere ve genel ekonomiye sağlayacağı faydalar doğrultusunda şekilleneceğini belirtti. Özel sektörün sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesi ve kamu sektörünün de küresel ölçekte koordineli bir düzenleyici çerçeve oluşturması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.