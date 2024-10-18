Fed yetkilisinden önemli DeFi ve kripto para açıklaması - Son Dakika
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Kripto Para

Fed yetkilisinden önemli DeFi ve kripto para açıklaması

Fed yetkilisinden önemli DeFi ve kripto para açıklaması

Fed yetkilisi Christopher Waller, merkeziyetsiz finansın (DeFi) mevcut finansal sistemi tamamlayabileceğini ancak yerini alamayacağını belirtti. Waller, DeFi'nin potansiyel faydalarını vurgularken düzenleme ihtiyacına da değindi. Bu açıklamalar, kripto sektörünün geleceği için önemli ipuçları veriyor.

18.10.2024 20:28
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Kripto para dünyası ile geleneksel finans arasındaki ilişki, uzun süredir tartışma konusu. ABD merkez bankası (Fed) önemli isimlerinden Christopher Waller'ın son açıklamaları, bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Waller, DeFi teknolojilerinin mevcut finansal sistemleri tamamen değiştirmek yerine, onları iyileştirebileceğini ve tamamlayabileceğini öne sürdü.

Fed yetkilisinde DeFi ve stablecoinlere övgü

Christopher Waller, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Waller, teknolojik ilerlemenin finansta verimlilik artışlarını sağlayabileceğini ifade etti.

DeFi'nin merkezi finansın yerini alamayacağını savunan Waller, bunun nedenini kısmen aracılığa hala ihtiyaç duyulması olarak açıkladı. Yetkili, DeFi'den kaynaklanan teknolojik yeniliklerin büyük ölçüde merkezi finansa tamamlayıcı olduğunu vurguladı.

Waller, dağıtık defter teknolojisinin, 7/24 işlem yapılan bir dünyada kayıt tutmanın daha verimli ve hızlı bir yolu olabileceğini söyledi. Bazı finansal kurumların repo ticareti için bu teknolojiyi denediklerini örnek verdi.

Christopher Waller, geleneksel varlıkların Blockchain üzerinde işlem görebilmesi için tokenizasyon sürecinin önemine vurgu yaptı. Bu sürecin, varlık transferlerini hızlandırabileceğini ve akıllı sözleşmeler gibi yeniliklerden yararlanabileceğini belirtti.

DeFi'nin kendi riskleri olabileceğine de değinen Waller, kötü niyetli aktörlere fon sağlama gibi tehlikelere karşı uyardı. Bu bağlamda, düzenleme ihtiyacına da değindi.

Waller, stablecoinleri DeFi'nin önemli bir parçası olarak tanımladı. Ancak bu araçların risk içerdiği konusunda da uyarıda bulundu. Tarihte dijital dolarların hücuma maruz kaldığı örnekleri hatırlatan Waller, stablecoinlerin de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

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