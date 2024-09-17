Fermah, ZK teknolojisiyle Blockchain altyapısını güçlendiriyor

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Fermah, 5,2 milyon dolarlık fon toplayarak zero-knowledge (ZK) kanıtları alanında yenilikler sunmayı hedefliyor. A16z Crypto Startup Accelerator ve Lemniscap öncülüğündeki yatırım, firma için yeni gelişme fırsatlarının kapılarını arayacak.

Kripto Dünyasının Devleri ZK Altyapısına Yatırım Yapıyor

Evrensel kanıt üretim katmanı geliştiren Fermah, dikkat çekici bir yatırım turunu başarıyla tamamladı. Şirket, başlangıç finansmanı kapsamında toplam 5,2 milyon dolarlık bir sermaye elde etti.

Yatırım turuna, a16z Crypto Startup Accelerator (CSX) fonu ve risk sermayesi şirketi Lemniscap öncülük etti. Ayrıca, kripto dünyasının önde gelen isimleri ve kurumları da projeye destek verdi. Bankless Ventures, Longhash Ventures, P-OPS ekibi, Public Works, ZK Validator, Lambda Class, Daedalus, Zero DAO, Velocity Capital ve Daemon Ventures gibi kurumsal yatırımcıların yanı sıra Balaji Srinivasan ve Sandeep Nailwal gibi tanınmış isimler de Fermah'a güvenlerini gösterdi.

Fermah, elde ettiği bu kaynakla birlikte kadrosunu genişletmeyi ve ürün yelpazesini zenginleştirmeyi hedefliyor. Yapılan yatırımla özellikle pazarlama ve mühendislik alanlarında yapılacak yeni işe alımlarla şirketin büyüme planlarının hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Şirketin odak noktası, sıfır bilgi (ZK) kanıtlarının üretiminde karşılaşılan zorlukları aşmak ve bu alanda çalışan geliştiricilere destek olmak. Fermah, uygun fiyatlı ve güvenilir bir altyapı sunarak ZK toplamaları, ZK köprüleri ve benzer uygulamalar için kanıt üretimi yapan bir pazar yeri oluşturmayı planlıyor.

Fermah'ın kurucu ortağı ve CEO'su Vanishree Rao, projenin vizyonunu, "15 yılı aşkın bir süredir ZKP'ler inşa ettikten sonra, bir dönüm noktasına yaklaştığımızı açıkça görebiliyorum: altyapı nihayet yerinde ve yenilikçi ZK uygulamalarında bir patlamanın eşiğindeyiz. Fermah bu patlamada ayrılmaz bir rol oynayacak." sözleriyle dile getirdi.