Fexobit: Türkiye'nin lisanslı kripto şirketlerinden biri olma hedefiyle ilerliyoruz - Son Dakika
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Kripto Para

Fexobit: Türkiye'nin lisanslı kripto şirketlerinden biri olma hedefiyle ilerliyoruz

Fexobit: Türkiye\'nin lisanslı kripto şirketlerinden biri olma hedefiyle ilerliyoruz

Türkiye'nin köklü kripto platformlarından Fexobit, 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kripto varlık düzenlemelerine tam uyum sağlama sürecinde önemli adımlar atıyor. 2021'den bu yana sektörde faaliyet gösteren Fexobit, SPK'nın ilk yayınladığı listede yer alarak lisanslama süreçlerini hızlandırdı.

06.05.2025 14:00
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Fexobit yönetimi, yeni düzenlemelere ilişkin yaklaşımlarını net bir şekilde ortaya koydu. Platform yetkilileri, "Sektörün uzun yıllardır beklediği regülasyonların gelmiş olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. 2021 yılından bu yana, yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren bir şirket olarak, faaliyetlerimizi bir finansal kuruluş sorumluluğunda ve bilincinde sürdürmek için elimizden geleni yapıyorduk. SPK'nın ilk yayınladığı listede yer alan şirketlerden biri olarak, lisanslamayla ilgili tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Hazırlıklarımızı ve başvurularımızı bu sürece uygun şekilde sürdürüyoruz. Futurance olarak Fexobit Platformumuzla amacımız ve hedefimiz, Türkiye'deki lisanslı kripto şirketlerinden biri olarak yatırımcılarımıza ve sektörün tüm paydaşlarına değer yaratmaktır." açıklamasında bulundu.

Fexobit Müşterilerine ve Yatırımcılarına Güven Veriyor

Fexobit, mevcut ve potansiyel yatırımcılarına yönelik mesajında, düzenlemelerin sektöre getireceği güven ortamına vurgu yapıyor. Şirket yetkilileri, "Artık regüle edilen ve lisanslanan bir sektör olarak, yatırımcıların çok daha güvenli ve rahat bir şekilde kripto varlıklara yatırım yapabileceği bir ekosistem oluşacağını öngörüyoruz. Geçmişte benzer finansal sektörlerde olduğu gibi, regülasyonu takiben kısa vadede sektörde bir konsolidasyon beklenebilir; ama orta ve uzun vadede gerek sektördeki oyuncular gerekse yatırımcılar açısından çok daha güvenli ve hızlı bir büyüme gerçekleşeceğini bekliyoruz. Fexobit olarak; 4 yıllık deneyimimizle sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki kripto varlık sektörünün düzenlemelerle birlikte daha kurumsal ve güvenilir bir yapıya kavuşması bekleniyor. Bu dönüşüm sürecinde, Fexobit gibi düzenlemelere uyum konusunda proaktif davranan ve SPK'nın ilk yayınladığı listede yer alan platformların sektördeki konumlarını güçlendireceği değerlendiriliyor.

Fexobit, 2021'den bu yana edindiği deneyimle finansal kuruluş sorumluluğunda hareket etme yaklaşımını sürdürürken, yeni düzenlemelerle birlikte lisanslama süreçlerini tamamlayarak Türkiye'deki lisanslı kripto şirketlerinden biri olmayı hedefliyor. Platform, yatırımcılarına daha güvenli bir ekosistem sunma ve sektörün tüm paydaşlarına değer yaratma vizyonuyla faaliyetlerine devam etmeyi taahhüt ediyor.

Kripto Para, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fexobit: Türkiye'nin lisanslı kripto şirketlerinden biri olma hedefiyle ilerliyoruz - Son Dakika

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