Fidelity, Ethereum üzerinde dolar destekli stablecoin çıkaracak

Fidelity Investments, ilk stablecoini Fidelity Digital Dollar'ı (FIDD) piyasaya süreceğini duyurdu. ABD'de dijital dolarlar için düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte gelen bu adım, Fidelity'yi zincir üstü ödeme altyapısında önemli bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre FIDD, Fidelity Digital Assets'in ulusal tröst bankası tarafından ihraç edilecek ve hem bireysel hem kurumsal yatırımcılara sunulacak.

FIDD, ABD doları ile bire bir oranında itfa edilebilecek ve Fidelity platformları üzerinden kullanılabilecek. Token ayrıca herhangi bir Ethereum ana ağ adresine transfer edilebilecek ve listelendiği büyük kripto borsalarında işlem görecek.

FIDELITY'NİN 10 YILLIK HAZIRLIKLARI

Fidelity Digital Assets Başkanı Mike O'Reilly açıklamada, "Fidelity olarak dijital varlık ekosisteminin dönüştürücü gücüne uzun süredir inanıyoruz ve stablecoinlerin faydalarını yıllarca araştırıp savunduk." dedi. O'Reilly, stablecoinlerin yatırımcılara kurumsal düzeyde güvenlik ile zincir üstü işlevsellik sunduğunu vurguladı.

Şirketin bu lansmanı, 2014'te başlayan dijital varlık altyapısı çalışmalarının bir sonucu niteliğinde. Fidelity, 2019'da Fidelity Digital Assets'i kurmuş, 2025 başında ise bir stablecoin test ettiğini açıklamıştı ancak o dönemde lansman taahhüdünde bulunmamıştı.

STABLECOIN PİYASASINDA REKABET KIZIŞIYOR

FIDD'in duyurusu, stablecoin piyasasının toplam arzının 300 milyar dolara yaklaştığı ve ABD'de düzenleyici netliğin belirmeye başladığı bir dönemde geldi. Geçen yıl kabul edilen GENIUS Act, ödeme amaçlı stablecoinler için federal bir çerçeve oluşturdu. O'Reilly, bu yasayı sektör için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Öte yandan Bank of America, Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas ve Banco Santander gibi büyük küresel bankalar da G7 para birimlerine odaklanan, bire bir rezerv destekli dijital ödeme varlığı ihracını birlikte araştırdıklarını açıkladı. Bu varlık, halka açık Blockchain ağlarında kullanılabilecek.