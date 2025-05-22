FIFA Blockchain dünyasına adım atıyor: Türk şirketle dev ortaklık - Son Dakika
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Kripto Para

FIFA Blockchain dünyasına adım atıyor: Türk şirketle dev ortaklık

FIFA Blockchain dünyasına adım atıyor: Türk şirketle dev ortaklık
22.05.2025 14:59
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FIFA, Avalanche teknolojisiyle özelleştirilmiş "FIFA Blockchain" adlı katman-1 ağını hayata geçirecek. Proje, Avalanche9000 güncellemesinin ardından açıklanan ilk büyük kurumsal ortaklık olarak Web3 yatırımlarını hızlandıracak.

Dünya futbolunun çatı kurumu FIFA, Blockchan stratejisinde yeni bir sayfa açıyor. Kuruluş, Avalanche altyapısı üzerinde çalışacak özel bir katman-1 ağ geliştireceğini duyurdu. Bu adım, spor endüstrisinde kurumsal Blockchain projelerine dair beklentileri yükseltiyor.

FIFA ve Avalanche Güçlerini Birleştirdi

Türk asıllı Amerikan bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer tarafından kurulan Avalanche önemli ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, özelleştirilmiş layer-1 Blockchain ağını Avalanche teknolojisi üzerinde inşa edecek.

FIFA, futbolun küresel yönetim organı olarak Avalanche ağını kullanarak kendine özel bir layer-1 (katman-1) Blockchain ağı kurmayı planlıyor. FIFA Blockchain olarak adlandırılan bu proje, Avalanche'nin özelleştirilebilir Blockchain teknolojisini kullanacak ve kuruluşun Web3 alanındaki yatırımlarını genişletecek.

Bu duyuru, Avalanche ağının yakın zamanda geçirdiği büyük Avalanche9000 güncellemesinin ardından geldi. Güncelleme, yeni geliştiricileri ağa çekmeyi ve özelleştirilmiş L1 Blockchain ağları oluşturmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. FIFA'nın bu hamlesi, güncellemeden sonra gelen ilk büyük kurumsal ortaklıklardan biri olarak dikkat çekiyor.

Ava Labs'in iş geliştirme direktörü John Nahas konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avalanche, özel, yüksek performanslı Blockchain çözümleri oluşturmak isteyen kurumlar ve organizasyonlar için tasarlandı. FIFA'nın L1'ini Avalanche üzerinde başlatma kararı, teknolojimizin hız, esneklik ve güvenlik ile küresel ölçekli uygulamaları destekleme yeteneğinin bir kanıtı." dedi.

Bu duyuru FIFA'nın Blockchain ve kripto dünyasına ilk girişi değil. Kuruluş 2022 yılında Katar Dünya Kupası öncesinde Algorand Blockchain ağında bir NFT koleksiyonu çıkarmıştı. FIFA ayrıca nisan ayında koleksiyonunu EVM-uyumlu bir Blockchain ağına taşıyacağını ve Web3 girişimlerini sürdürmeye devam edeceğini duyurmuştu.

NFT çılgınlığı, büyük kurumların ve şirketlerin bu trende atlamasına neden olmuş ancak kripto kışının getirdiği olumsuz piyasa koşulları nedeniyle büyük ölçüde sona ermişti. Bununla birlikte FIFA gibi büyük bir kuruluşun Blockchain teknolojisine odaklanmaya devam etmesi, bu teknolojinin kullanım alanlarının hala geçerli olduğunu ve büyük işletmelerin sektörle ilgilenmeye devam ettiğini gösteriyor.

FIFA şu anda yalnızca bir Dünya Kupası NFT koleksiyonu ve dijital koleksiyon pazarına sahip durumda. Ancak kuruluş, yeni Blockchain ağında başka hangi projeleri yayınlamayı planladığını henüz paylaşmadı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FIFA Blockchain dünyasına adım atıyor: Türk şirketle dev ortaklık - Son Dakika

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