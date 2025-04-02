Finans devi BlackRock kripto dünyasında genişliyor - Son Dakika
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Finans devi BlackRock kripto dünyasında genişliyor

Finans devi BlackRock kripto dünyasında genişliyor

BlackRock, Birleşik Krallık'ın Finansal Davranış Otoritesi (FCA) kripto siciline kaydoldu. Bu kayıtla şirket, iShares Digital Assets AG için ETP işlemlerinde düzenleyici rol üstlenebilecek. FCA'nın sıkı siciline yapılan 368 başvurudan sadece 51'i onay aldı.

02.04.2025 14:20
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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Birleşik Krallık'ın zorlu finansal regülasyon kurumu Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) kripto varlık siciline girerek önemli bir adım attı. Bu kayıt, BlackRock'ın iShares Digital Assets AG aracılığıyla kripto para tabanlı Borsa Yatırım Ürünleri (ETP) için düzenleyici bir rol üstlenmesini sağlıyor. Sadece 51 firmanın geçebildiği bu sıkı denetim süreci, BlackRock'ın ülkedeki kripto faaliyetleri için yasal bir zemin oluşturuyor.

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Birleşik Krallık düzenleyici kurumu Financial Conduct Authority'nin (FCA) resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, kısa bir süre önce Birleşik Krallık'ın FCA tarafından yönetilen zorlu kripto varlık siciline kaydolmayı başardı.

Bu kayıt sayesinde BlackRock, Borsada İşlem Gören Ürünler (ETP) ihraç eden iShares Digital Assets AG için bir düzenleyici rolü üstlenebilecek. ETP'ler, kripto para birimi gibi temel bir varlığa dayalı finansal araçlardır.

Birleşik Krallık'ın kripto siciline girmek kolay değil. 2020 yılında kurulan FCA kripto sicili, Birleşik Krallık'taki müşterilere hizmet sunmak isteyen kripto şirketlerinin, ancak ülkenin kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uygunluklarını kanıtladıktan sonra faaliyet göstermelerine izin veriyor. Bugüne kadar yapılan 368 başvuruya rağmen sadece 51 firma onay alabildi.

BlackRock, bu düzenleyici rolüyle, ETP aboneliklerini ve geri ödemelerini desteklemek üzere ihraççılar ve yetkili katılımcılar arasındaki kripto varlık işlemlerini düzenleyecek. Ancak şirket, bu kapsamda yeni müşteri kabul edemeyecek.

Ayrıca, düzenleyici kurumun yazılı izni olmadan kripto varlıkları parayla değiştirmek için otomatik süreçler kullanan herhangi bir sistem de işletemeyecek.

BlackRock'ın bu adımı, kripto borsası Coinbase'in de bu yıl içinde aynı sicile kaydolmasının ardından geldi. Sektör şu anda Birleşik Krallık'ta beklenen yeni kripto düzenleme rejimine hazırlanıyor.

Birleşik Krallık, Kripto Para, Blackrock, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Finans devi BlackRock kripto dünyasında genişliyor - Son Dakika

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