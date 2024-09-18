Finans devi USDS ile kripto dünyasını sarsmaya hazırlanıyor

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Kripto para saklama şirketi BitGo, stablecoin piyasasına USDS ile iddialı bir giriş yapıyor. Goldman Sachs'ın desteğini alan şirket, geleneksel stablecoin modelini yeniden tanımlayarak, kazancın büyük kısmını ekosistem katılımcılarına dağıtmayı planlıyor. Bu hamle, stablecoin piyasasında dengeleri değiştirme potansiyeli taşırken, kripto dünyasında yeni fırsatlar yaratabilir. USDS'nin Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

USDS ile Stablecoin Pazarında Rekabetin Yeni Boyutu

BitGo, resmi olarak duyurduğu USDS ile stablecoin piyasasında köklü değişiklikler getirmeyi amaçlıyor. Şirket, ABD dolarına sabitlenmiş bu yeni dijital varlığın, geleneksel stablecoinllerden farklı bir yaklaşım sunacağını belirtiyor.

USDS'nin en dikkat çekici özelliği, kazancın büyük bir kısmını ağ katılımcılarına dağıtmayı taahhüt etmesi. BitGo, USDS web sitesinde yaptığı açıklamada "Geleneksel stablecoinler rezervleri üzerinden faiz kazanır ve bu faiz gelirinin yüzde 100'ü ihraççı tarafından alıkonur veya borsalara aktarılır, size hiçbir şey bırakmaz." ifadelerini kullandı.

BitGo, USDS ile kazancın yüzde 98'e kadarını ekosistemi destekleyen katılımcılara dağıtmayı planlıyor. Bu yaklaşım, tüm uygun kurumları, borsaları, likidite sağlayıcıları ve kullanıcıları USDS ağını desteklemeye ve büyütmeye teşvik ediyor. Şirket, bu modelin daha kapsayıcı ve dengeli bir ekosistem oluşturacağına inanıyor.

USDS'in teknik altyapısı da dikkat çekici özellikler barındırıyor. Stablecoin, kısa vadeli Hazine Bonoları, gecelik repolar ve nakit ile destekleniyor. Bu çeşitlendirilmiş destek yapısı, USDS'in değer istikrarını koruma konusunda güçlü bir duruş sergilemesine olanak tanıyor.

BitGo, USDS ödüllerinden yararlanmak için katılımcıların "yeterli likidite" oluşturması ve şirkete kaydolması gerektiğini belirtiyor. Onaylanan katılımcılar, USDS sakladıkları adreslerin sahipliğini USDS portalı üzerinden kanıtlamalılar. Şirket, ödül hesaplamasında her katılımcının USDS bakiyesine göre farklı tazminat seviyeleri belirleyecek ve ödemeleri aylık olarak gerçekleştirecek.

USDS'in tokenların basım ve yakım işlemlerini daha geniş bir kullanıcı yelpazesine açması bir diğer önemli özelliği olarak öne çıkıyor. Onaylanan kullanıcılar, ABD doları (USD), Tether (USDT) veya USD Coin (USDC) ile USDS basabilecek ve yakabilecek. Bu esneklik, USDS'in likidite ve kullanım kolaylığını artırma potansiyeli taşıyor.

BitGo'nun bu hamlesi, stablecoin piyasasında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Tether ve Circle gibi büyük oyuncular, bu yeni rakibin pazar paylarını etkileyebileceğinden endişe edebilir. USDS'in kullanıcı odaklı yaklaşımı, mevcut stablecoinleri de benzer modeller geliştirmeye yönlendirebilir.

Ancak USDS'in başarısı, lansman sonrası performansına ve kripto topluluğunun kabulüne bağlı olacak. Güvenlik, şeffaflık ve düzenleyici uyumluluk gibi faktörler, USDS'in uzun vadeli başarısında kritik rol oynayacak.