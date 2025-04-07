Finans devinden çarpıcı açıklama: Bitcoin en güçlü savunma silahı - Son Dakika
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Finans devinden çarpıcı açıklama: Bitcoin en güçlü savunma silahı

Finans devinden çarpıcı açıklama: Bitcoin en güçlü savunma silahı

Standard Chartered'ın dijital varlık araştırmaları başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin'in ABD izolasyonizmi ve artan tarife risklerine karşı bir koruma aracı olabileceğini öngörüyor. Kendrick, 2025 sonuna kadar Bitcoin'in 200 bin dolara ulaşmasını beklerken, değer kaybeden kripto paranın yakında 84 bin dolar seviyelerine dönebileceğini tahmin ediyor.

07.04.2025 15:56
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Standard Chartered Bankası, ABD'nin korumacı ticaret politikaları ortamında Bitcoin'in güvenli bir yatırım aracı olabileceğini öngörüyor. Bankanın dijital varlık araştırmaları küresel başkanı Geoffrey Kendrick, kripto para biriminin artan tarife risklerine karşı koruma sağlayacağını düşünüyor. Kendrick ayrıca Bitcoin'in 2025 sonuna kadar 200 bin dolara ulaşabileceği yönündeki yükseliş tahminini koruyor.

Standard Chartered Uzmanı Bitcoin İçin 2028 Tahminini Açıkladı

Standard Chartered, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının ortasında Bitcoin'i güvenli liman olarak değerlendiriyor. Bankanın dijital varlık araştırmaları küresel başkanı Geoffrey Kendrick, artan tarife riskleri karşısında kripto para biriminin değer kazanabileceğini öngörüyor.

Kendrick, yaptığı açıklamada, "Piyasada çok fazla belirsizlik var ancak cuma günkü değerlendirmemde de belirttiğim gibi, Bitcoin'in bu dönemde tarife risklerine karşı bir koruma sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca Kendrick, "ABD'nin izolasyonist politikaları, fiat para tutmanın risklerini artırıyor ve bu durum nihayetinde Bitcoin'e yarayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kendrick, ABD seçimlerinin ertesi günü olan 6 Kasım'da oluşan günlük mumun tepe noktası 76 bin 500 doları önemli bir destek seviyesi olarak işaret etti. Piyasadaki düşüşü kabul eden uzman, buna rağmen Bitcoin'in Magnificent Seven veya Mag7 olarak bilinen teknoloji hisselerinin çoğundan daha iyi performans gösterdiğini, bu haftanın başındaki tarife haberleri sonrasında sadece Microsoft ve Google'ı geçemediğini belirtti.

Geçen haftaki analizinde Kendrick, Bitcoin'i "ABD izolasyonu" karşısında bir koruma aracı olarak nitelendirmiş ve son satış dalgasında çoğu teknoloji hissesinden daha dayanıklı olduğunu vurgulayarak "güçlü adam" benzetmesi yapmıştı. Uzmanın genel "ABD izolasyonu" kavramından daha spesifik "tarife riski" korumasına geçiş yapması, son gelişmelere ilişkin bakış açısındaki değişimi yansıtıyor.

Kendrick ayrıca, kripto piyasasındaki son satışların muhtemelen yavaşlayacağını ve geleneksel piyasalardaki risk algısının azalmasıyla Bitcoin'in cuma günkü kapanış değeri olan 84 bin dolar civarına dönebileceğini öngörüyor.

Standard Chartered uzmanı daha önce Bitcoin için 2025 sonuna kadar 200 bin dolarlık fiyat hedefi belirleyerek yükseliş beklentisi olan isimler arasında yer almıştı. Kendrick'in tahminlerine göre Bitcoin, 2026 sonunda 300 bin dolara, 2027 sonunda 400 bin dolara ve 2028 sonunda 500 bin dolara ulaşacak ve bu seviye 2029'a kadar korunacak.

Ethereum konusunda ise Kendrick daha temkinli bir tutum sergiliyor. Base'in artan pazar payı gibi faktörleri gerekçe göstererek, geçen ay 2025 için Ether fiyat hedefini yüzde 60 düşürerek 4 bin dolara indirdi. The Block'un verilerine göre Ether, son 24 saatte yüzde 15'ten fazla değer kaybederek şu anda yaklaşık 1.500 dolardan işlem görüyor.

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Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Finans devinden çarpıcı açıklama: Bitcoin en güçlü savunma silahı - Son Dakika

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