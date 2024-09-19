Fintech devi Revolut kripto arenasına giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Fintech devi Revolut kripto arenasına giriyor

Fintech devi Revolut kripto arenasına giriyor

Londra merkezli fintech şirketi Revolut, kripto para dünyasında ses getirecek bir projeye imza atıyor. Revolut, kendi stablecoinini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bu hamleyle kripto para dünyasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. 45 milyon kullanıcıya ulaşan Revolut'un bu adımı, dijital ödemelerin geleceğini şekillendirebilir.

19.09.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Revolut, finans teknolojileri alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla bir kez daha gündemde yer alıyor. Şirket, kendi stablecoinini piyasaya sürme hazırlıklarının son aşamasında olduğunu duyurdu. Bu hamle, Revolut'un kripto para ekosistemindeki varlığını güçlendirmeyi hedeflerken geleneksel finans ile dijital varlıklar arasında bir köprü kurma potansiyeli taşıyor. 45 milyon kullanıcıya ulaşan ve gelirleri 2,2 milyar dolara yükselen Revolut'un bu girişimi, fintech ve kripto dünyasının geleceğini şekillendirebilir.

Blockchain Teknolojisi İle Ödeme Sistemleri Evrim Geçiriyor

Revolut'un stablecoin projesi, kripto para dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Stablecoinler, değeri sabit bir varlığa endeksli olan kripto paralar olarak biliniyor. Stablecoinlerin bu özellikleri, onları kripto para piyasasındaki volatiliteden koruyarak, kullanıcılara daha istikrarlı bir değer sunuyor.

Revolut'un bu girişimi, geçtiğimiz yıl PayPal'ın PYUSD tokenını piyasaya sürmesini takip ediyor. PYUSD, lansman tarihinden bu yana önemli bir büyüme kaydederek, 733,1 milyon dolarlık piyasa değeriyle dördüncü en büyük stablecoin konumuna yükseldi. Bu başarı, Revolut için de benzer bir potansiyelin varlığına işaret ediyor.

Revolut'un stablecoini muhtemelen ABD'ye sunulmayacak. Şirket, geçtiğimiz yıl ABD'deki kripto para hizmetlerini düzenleyici zorluklar nedeniyle sonlandırmıştı. Bu nedenle, yeni çıkarılacak stablecoinin ABD doları yerine İngiliz sterlinine endeksli olma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Revolut, Mayıs 2023'te İngiltere'deki perakende müşterileri için Revolut X adlı bağımsız bir kripto ticaret platformu da başlatmıştı. 100'den fazla dijital varlığın işlem gördüğü bu platform, düşük ücretleri ve kolay kullanımı ile büyük kripto borsalarına rakip olmayı hedefliyor.

Revolut'un bu hamlesinin, fintech ve kripto para dünyasının kesişim noktasında yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. Şirketin kendi stablecoinini piyasaya sürmesi, dijital ödemelerin geleceği ve finansal hizmetlerin dönüşümü açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor

Kripto para dünyasının önde gelen analistleri, Revolut'un bu hamlesinin sektörde yeni bir rekabet dalgası başlatabileceğini düşünüyor. Özellikle geleneksel finans kurumlarının da benzer projeler üzerinde çalışmaya başlaması, önümüzdeki dönemde finansal ekosistem dinamiklerinin hızla değişebileceğine işaret ediyor.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fintech devi Revolut kripto arenasına giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:51:07. #1.13#
SON DAKİKA: Fintech devi Revolut kripto arenasına giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement