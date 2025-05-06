Florida Bitcoin rezerv planı için kararı açıkladı - Son Dakika
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Kripto Para

Florida Bitcoin rezerv planı için kararı açıkladı

Florida Bitcoin rezerv planı için kararı açıkladı

Florida eyalet meclisi, kamu fonlarından Bitcoin yatırımı yapılmasını sağlayacak iki kilit yasama girişimini süresiz olarak erteledi. Resmi olarak "değerlendirmeden çekilen" tasarılar, eyaletin baş mali sorumlusuna belirli kamu fonlarını kripto varlıklara yönlendirme yetkisi verecekti. Bu karar, Florida'nın kripto düzenlemeleri konusunda daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

06.05.2025 13:53
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Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet yönetimleri kripto para düzenlemeleri konusunda farklı yaklaşımlar sergilerken, Florida bu alanda mesafeli adımlar atmaya devam ediyor. Eyalet meclisinin 2 Mayıs'ta 2025 oturumunu kapatmasıyla, şubat ayında sunulan Bitcoin rezerv tasarıları resmi olarak rafa kaldırıldı.

Florida Yasama Organı Bitcoin Rezerv Tasarılarından Vazgeçti

Florida Temsilciler Meclisi Tasarısı 487 ve Senato Tasarısı 550, devlet kaynaklarının Bitcoin gibi kripto varlıklara yatırılmasına yasal zemin hazırlayacaktı. Eyalet meclisinin web sitesinde yayınlanan bilgilere göre her iki tasarı da "süresiz olarak ertelendi ve değerlendirmeden çekildi" statüsüne alındı.

Kripto para mevzuat araştırmacısı Bitcoin Laws, sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide "Yasama organı 2 Mayıs'ta 2025 oturumunu tasarıların geçirilmesi olmadan kapattı." ifadesini kullandı.

İki tasarının geri çekilmesi ile Florida, eyalet düzeyinde kripto varlık yatırım düzenlemelerini yetkilendirme çabalarından şimdilik uzaklaşmış görünüyor. Bitcoin Laws'ın araştırmalarına göre benzer eyalet düzeyindeki tasarılar arasında Arizona'nın SB 1374 ve New Hampshire'ın HB 302 girişimleri şu ana kadar en fazla ilerleme kaydeden yasama çalışmaları oldu.

Konuyla ilgili bir diğer gelişme ise Arizona Valisi Katie Hobbs'un geçen hafta, eyaletin hazinedarına ve emeklilik sistemlerine fonlarının yüzde 10'una kadar Bitcoin gibi kripto paralara yatırım yapma yetkisi verecek olan SB 1025 tasarısını reddetmesi oldu.

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Son Dakika Kripto Para Florida Bitcoin rezerv planı için kararı açıkladı - Son Dakika

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