Formula 1 ve Cryptocom ortaklığı uzatıldı

Kripto Para

F1 yönetimi, 2021 yılında başlayan ve 100 milyon dolar değerindeki Cryptocom ortaklığını beş yıl daha uzatma kararı aldı. Bu gelişme, motor sporlarının zirvesindeki organizasyonun kripto para sektörüne olan güvenini gösterirken, Cryptocom'un da spor sponsorluklarındaki kararlılığını gösteriyor.

Miami GP İsim Sponsorluğu Devam Edecek

Formula 1'in ticari işler müdürü Emily Prazer, Cryptocom ile yaşadıkları olumlu deneyimin şirketi en uzun süreli ortaklarından biri yapacağını belirtti. Prazer, spor organizasyonlarının bu süre zarfında önemli değişimler geçirdiğini ve Cryptocom'un 2030'a kadar devam edecek varlığından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cryptocom'un pazarlama müdürü Steven Kalifowitz ise Formula 1'in ilk küresel spor ortaklıklarından biri olduğunu ve şirketin dünyanın en tanınan kripto markası haline gelmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Kalifowitz, kripto para sektörünün geleceğine olan inançlarının devam ettiğini ve Formula 1 ile ivmelerini sürdürmekten heyecan duyduklarını vurguladı.