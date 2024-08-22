Franklin Templeton cephesinden önemli Avalanche hamlesi

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Yatırım devi Franklin Templeton, Blockchain tabanlı para piyasası fonunu Avalanche Blockchain ağına taşıyarak dijital varlık alanındaki iddiasını artırıyor. Bu hamle, şirketin 2021'de başlattığı ve ABD'nin ilk Blockchain kayıtlı fonu olan FOBXX'in erişimini genişletmeyi hedefliyor. Avalanche'ın dinamik ekosistemi ile birleşen bu girişim, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki köprüyü güçlendirirken, yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor.

Avalanche İle Yatırım Fonları Yeni Bir Çağa Adım Atıyor

Dünyanın sayılı köklü yatırım şirketlerinden birisi olan Franklin Templeton, Blockchain teknolojisini kullanarak oluşturduğu yenilikçi para piyasası fonunu Avalanche Blockchain ağına taşıma kararı aldı. Bu hamle, şirketin dijital varlık alanındaki öncü konumunu pekiştirirken, yatırımcılara da yeni fırsatlar sunuyor.

2021'de hayata geçirilen ve Franklin OnChain U.S. Government Money Fund adıyla bilinen fon, ABD'de bir ilki gerçekleştirerek işlemlerini Blockchain ağı üzerinden yöneten ilk resmi fon unvanını kazanmıştı. FOBXX koduyla tanınan bu yenilikçi fon, şu anda Stellar ve Polygon Blockchain ağlarında faaliyet gösteriyor.

Fon üzerinden erişilebilen BENJI tokenları, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların ilgisini çekiyor. Toplam 420 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşan fon, yatırımcılara USDC stablecoin ile alım yapma imkânı da tanıyor.

Franklin Templeton'ın Dijital Varlıklar Bölüm Başkanı Roger Bayston, Avalanche Blockchain ağına geçiş kararıyla ilgili, "Benji platformumuzu Avalanche'a taşımak, fonumuza erişimi genişletecek ve sektördeki öncü rolümüzü güçlendirecek. Avalanche'ın dinamik geliştirici topluluğuyla iş birliği yapmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

FOBXX fonu, yatırımcılara düşük riskli ABD devlet tahvilleri ve benzer sabit getirili araçlar sunuyor. BENJI tokenları, diğer kripto varlıklar gibi kesintisiz işlem görme özelliğine sahip ve kullanıcılar arasında doğrudan transfer imkânı sağlıyor.

Sektör verilerine göre FOBXX, tokenize edilmiş fonlar arasında, BlackRock'ın BUIDL projesinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Piyasada şu anda Ondo Finance ve OpenEden gibi platformların sunduğu, toplam değeri 1,8 milyar doları bulan tokenize edilmiş devlet menkul kıymetleri bulunuyor.

Franklin Templeton, 2018'den bu yana Blockchain teknolojilerine odaklanıyor. Şirket, yakın zamanda Bitcoin ve Ethereum bazlı ETF'leri piyasaya sürdü ve Arbitrum Blockchain ağında yeni bir tokenize para piyasası fonu başlattı.

Avalanche Blockchain ağı ise gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesinde tercih edilen Blockchain ağları arasında ön plana çıkıyor. Cornell Üniversitesi profesörü Emin Gün Sirer'in kurduğu platform, finans dünyasında giderek artan bir öneme sahip.