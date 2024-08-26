Fransa Cumhurbaşkanı TON Blockchain ağı kurucusu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Fransa Cumhurbaşkanı TON Blockchain ağı kurucusu hakkında açıklama yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı TON Blockchain ağı kurucusu hakkında açıklama yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pavel Durov'un gözaltına alınmasının politik bir karar olmadığını açıkladı. Durov, Paris yakınlarındaki bir havaalanında tutuklanırken, yapılan açıklama yargı sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Macron, sosyal medyada yayılan yanlış bilgileri düzeltmek için bu açıklamayı yapma gereği duydu.

26.08.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram ve TON Blockchain ağının kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması, teknoloji dünyasını ve uluslararası kamuoyunu sarstı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gözaltı kararının siyasi olmadığını ve devam eden bir hukuki sürecin parçası olduğunu açıkladı. Olay, ifade özgürlüğü ve teknoloji şirketlerinin sorumluluğu konularında yeni tartışmaları alevlendirirken, Durov'un durumu belirsizliğini koruyor.

Macron Durov'un Durumuna Açıklık Getirdi

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda yaşanan olay, teknoloji dünyasını sarsmaya devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 24 Ağustos tarihinde Azerbaycan'dan özel bir uçuşla Fransa'ya geldiği sırada gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Durov'un gözaltına alınmasının siyasi bir karar olmadığını vurguladı. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşım yapan Macron, olayın devam eden bir hukuki sürecin parçası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca, gözaltı kararının ifade özgürlüğü ihlalleri hakkındaki yanıltıcı bilgilerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Durov'un tutuklanması, teknoloji camiasında geniş yankı uyandırdı. Telegram şirketi, 25 Ağustos'ta yayımladığı destek mesajında, sürecin hızlı ve adil bir şekilde çözülmesi yönündeki beklentisini dile getirdi. Tesla CEO'su ve X Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk gibi tanınmış isimler de Durov'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

26 Ağustos itibarıyla Pavel Durov'un halen Fransa'da tutulduğu bildiriliyor. Bununla birlikte, Durov'a yöneltilen suçlamalar hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu belirsizlik, uluslararası alanda merak ve endişeye yol açıyor.

Olay, ifade özgürlüğü, teknoloji şirketlerinin sorumluluğu ve uluslararası hukuk gibi konularda tartışmaları alevlendirmiş durumda. Gelişmeler, küresel teknoloji sektörü ve hükümetler tarafından yakından takip ediliyor.

Emmanuel Macron, Sosyal Medya, Kripto Para, Elon Musk, Telegram, Fransa, Yargı, Paris, Blockchain, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fransa Cumhurbaşkanı TON Blockchain ağı kurucusu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
10:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye 76 adet gül verdi Sayının özel bir anlamı var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 21:44:58. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı TON Blockchain ağı kurucusu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement