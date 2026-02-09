Fransa'da kripto fidye için savcı kaçırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Fransa'da kripto fidye için savcı kaçırıldı

Fransa\'da kripto fidye için savcı kaçırıldı
09.02.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da bir savcı ve annesi kripto para fidyesi talebiyle kaçırıldı. Kurbanlar 30 saatlik esaret sonrası kendi imkanlarıyla kurtulurken, olaya karışan altı kişi gözaltına alındı.

Fransız makamları, bir savcının ve annesinin kaçırılmasıyla bağlantılı altı kişiyi tutukladı. Kaçırma eylemi Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece gerçekleşti. Saldırganlar kurbanları rehin alarak kripto para cinsinden fidye talep etti ve ödeme yapılmaması halinde fiziksel zarar vermekle tehdit etti. 30 saat süren esaret, kurbanların fidye ödenmeden kaçmasıyla sona erdi.

KURBANLAR KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Lyon Savcısı Thierry Dran, düzenlediği basın toplantısında 35 yaşındaki savcı ve 67 yaşındaki annesinin Drome bölgesindeki bir garajda yaralı halde bulunduğunu açıkladı. Dran'ın aktardığına göre savcının hayat arkadaşı, bir kripto para girişiminde yönetici konumunda bulunuyor. Kaçırma sırasında evde olmayan hayat arkadaşına, savcının fotoğrafını içeren bir mesaj gönderilerek kripto para cinsinden fidye istendi.

Dran, saldırganların fidye hızla ödenmezse kurbanların uzuvlarını keseceklerini tehdit ettiğini belirtti ancak talep edilen miktarı açıklamadı. Savcı ve annesi, garajda çıkardıkları sesle bir komşunun dikkatini çekerek kurtulmayı başardı. Kapıyı açan komşu, iki kadının kaçmasına yardım etti.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında dört erkek ve bir kadın bulunuyor. Şüphelilerden üçü olayın hemen ardından, ikisi Pazar sabahı yakalandı. Savcılık, Pazar öğleden sonra bir çocuk yaştaki şüphelinin de gözaltına alındığını doğruladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fransa'da kripto fidye için savcı kaçırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:41:01. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da kripto fidye için savcı kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.