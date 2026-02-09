Fransa\'da kripto fidye için savcı kaçırıldı

Fransız makamları, bir savcının ve annesinin kaçırılmasıyla bağlantılı altı kişiyi tutukladı. Kaçırma eylemi Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece gerçekleşti. Saldırganlar kurbanları rehin alarak kripto para cinsinden fidye talep etti ve ödeme yapılmaması halinde fiziksel zarar vermekle tehdit etti. 30 saat süren esaret, kurbanların fidye ödenmeden kaçmasıyla sona erdi.

KURBANLAR KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Lyon Savcısı Thierry Dran, düzenlediği basın toplantısında 35 yaşındaki savcı ve 67 yaşındaki annesinin Drome bölgesindeki bir garajda yaralı halde bulunduğunu açıkladı. Dran'ın aktardığına göre savcının hayat arkadaşı, bir kripto para girişiminde yönetici konumunda bulunuyor. Kaçırma sırasında evde olmayan hayat arkadaşına, savcının fotoğrafını içeren bir mesaj gönderilerek kripto para cinsinden fidye istendi.

Dran, saldırganların fidye hızla ödenmezse kurbanların uzuvlarını keseceklerini tehdit ettiğini belirtti ancak talep edilen miktarı açıklamadı. Savcı ve annesi, garajda çıkardıkları sesle bir komşunun dikkatini çekerek kurtulmayı başardı. Kapıyı açan komşu, iki kadının kaçmasına yardım etti.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında dört erkek ve bir kadın bulunuyor. Şüphelilerden üçü olayın hemen ardından, ikisi Pazar sabahı yakalandı. Savcılık, Pazar öğleden sonra bir çocuk yaştaki şüphelinin de gözaltına alındığını doğruladı.