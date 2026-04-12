Fransa Merkez Bankası'ndan euro dışındaki stablecoinlere kısıtlama - Son Dakika
Fransa Merkez Bankası'ndan euro dışındaki stablecoinlere kısıtlama

Fransa Merkez Bankası\'ndan euro dışındaki stablecoinlere kısıtlama
12.04.2026 16:29
Fransa Merkez Bankası'ndan Euro dışındaki stablecoinlere yönelik daha sıkı MiCA kuralları talebi geldi. Fransa Ulusal Meclisi de 5.000 euro üzerindeki öz saklama cüzdanları için yıllık raporlama zorunluluğu içeren düzenlemeyi benimsedi.

Fransa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Denis Beau, mart ayında EUROFI Yüksek Düzey Semineri'nde yaptığı ve perşembe günü Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) web sitesinde yayımlanan konuşmada bankasının MiCA'nın bu alanda "güçlendirilmesi için baskı uyguladığını" belirtti. Beau, özellikle euro haricindeki para birimlerine endeksli stablecoinlerin ödeme sistemlerinde kullanımına kısıt getirilmesi çağrısında bulundu.

Beau'nun açıklamaları, küresel stablecoin pazarının yüzde 98'ini oluşturan ABD doları endeksli stablecoinlerin hakimiyetine ilişkin artan kaygıları yansıtıyor. Beau, "MiCA, özellikle Avrupalı olmayan oyuncuların ihraç ettiği stablecoinlerin yaygınlaşması durumunda sektördeki değişimlerin doğurduğu riskleri yalnızca kısmen ele alıyor." dedi.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta da 2025 yılında MiCA'nın Avrupa'da uyumlu stablecoinlerin benimsenmesine sınırlı katkı sağladığını vurgulayarak dijital euro'yu bu sorunu gidermenin temel aracı olarak göstermişti.

5.000 EURO ÜSTÜ CÜZDANLAR RAPORLANACAK

Fransa Ulusal Meclisi, 7 Nisan'da bir dolandırıcılıkla mücadele tasarısına öz saklama cüzdanlarının yıllık olarak raporlanmasını zorunlu kılan bir madde ekledi. Yapılan açıklamalara göre düzenleme, öz saklama cüzdanlarındaki kripto varlıkların gerçeğe uygun değerinin 5.000 euroyu aşması halinde uygulanacak.

Tasarı henüz yasama sürecini tamamlamadı. Gregory Raymond'ın aktardığına göre söz konusu madde, uygulama sınırlılıkları ve veri güvenliği endişelerini gerekçe gösteren bazı milletvekilleri ile hükümet ve vergi idaresinin bölümlerinin muhalefetiyle karşılaştı.

Bu gelişmeler, sektörün Paris Blockchain Week için bir araya gelmeye hazırlandığı döneme denk geliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15-16 Nisan tarihlerinde Louvre Müzesi bünyesinde düzenlenecek etkinlikte özel bir konuşma yapması bekleniyor.

Son Dakika Kripto Para Fransa Merkez Bankası'ndan euro dışındaki stablecoinlere kısıtlama - Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş "Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
SON DAKİKA: Fransa Merkez Bankası'ndan euro dışındaki stablecoinlere kısıtlama - Son Dakika
