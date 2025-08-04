Fransa nükleer enerji ile Bitcoin madenciliğini değerlendiriyor

Fransa'da siyaset arenasında son günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Rassemblement National (RN) partisi, nükleer santrallerde kullanılmayan elektriğin dijital varlıklara dönüştürülmesini hedefleyen yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Parti lideri Marine Le Pen'in geleneksel kripto karşıtı tutumundan büyük bir dönüş anlamına gelen bu adımla birlikte Fransa'daki enerji fazlası ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmek isteniyor.

Fazla Enerji Bitcoin Madenciliğinde Kullanılacak

Fransa'da önde gelen siyasi partilerden Rassemblement National (RN), ülkedeki nükleer santrallerden sağlanan atıl elektriğin Bitcoin madenciliğinde kullanılması için girişim başlattı. Parti, bu kapsamda, enerji devi EDF (Électricité de France) tarafından işletilen santrallerde madencilik altyapısının kurulmasını içeren bir yasa tasarısı hazırlıyor.

Parti lideri Marine Le Pen'in daha önce kripto paralara karşı sert bir tutumu olmasına rağmen RN yönetimi şimdi enerji israfını önleyerek ekonomik değer yaratılabileceğini savunuyor. Parti yetkilileri, projenin Fransa'nın ekonomik egemenliğini güçlendireceğini özellikle vurgularken, kullanılmayan elektriğin "güvenli ve son derece kârlı" bir şekilde değerlendirilmesinin ülke ekonomisi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Tasarıyı parlamentoya sunan RN milletvekili Aurélien Lopez-Liguori, amaçlarının üretilen her birim enerjinin değerlendirilip hiçbir kaynağın israf edilmemesi olduğunu söyledi. RN'nin 2016'daki kripto para karşıtı geçmişine rağmen parti içinde konuya dair görüş ayrılıkları devam ediyor. Parti finans lideri Jean-Philippe Tanguy, merkezî para politikasının önemini vurgularken, kripto paraların bağımsızlığına temkinli yaklaşıyor.