Fransız bankası BPCE kripto para hizmetleri için düzenleyici onayı aldı - Son Dakika
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Kripto Para

Fransız bankası BPCE kripto para hizmetleri için düzenleyici onayı aldı

Fransız bankası BPCE kripto para hizmetleri için düzenleyici onayı aldı

Fransa'nın finansal piyasalar düzenleyicisi AMF, Avrupa'nın en büyük bankalarından BPCE'nin kripto varlık operasyonlarını onayladı. Bankanın kripto para birimi yan kuruluşu Hexarq, kripto saklama ve alım-satım hizmetleri sunmak üzere CASP yetkisi aldı. 35 milyon müşteriye sahip BPCE, 2025 yılında Banque Populaire ve Caisse d'Épargne ağları üzerinden kripto hizmetlerini başlatacak.

21.12.2024 09:32
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Fransız bankacılık sektöründe kripto varlıklar için önemli bir adım atıldı. BPCE'nin yan kuruluşu Hexarq, 20 Aralık'ta yayınlanan resmi AMF bildirisiyle kripto varlık hizmet sağlayıcısı yetkisini elde etti. Bu gelişme, geleneksel finans kurumlarının dijital varlık ekosistemindeki varlığını güçlendiriyor.

BPCE Kripto Hizmetleriyle 35 Milyon Müşteriye Ulaşacak

BPCE'nin kripto girişimi Hexarq, Société Générale'in Forge'undan sonra AMF'den onay alan ikinci büyük bankacılık kripto kuruluşu oldu. Platform, euro karşılığında kripto alım-satım ve saklama hizmetlerini kapsayan geniş bir yetki aldı.

Ocak 2021'de kurulan Hexarq, kripto para birimleri ve tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarına odaklanan bir dijital varlık platformu olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, BPCE'nin iki ana bankacılık ağına entegre olacak kripto uygulamasıyla hizmet verecek.

BPCE'nin kripto pazarına girişi finans dünyası için önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Banka, Eylül 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 1,3 milyon euroluk varlık yönetimiyle dikkat çekiyor.

Resmi AMF kayıtlarına göre, düzenleyiciden CASP yetkisi alan dördüncü şirket olan Hexarq, bu lisansla MiCA düzenlemeleri öncesinde stratejik bir konum elde etti.

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Son Dakika Kripto Para Fransız bankası BPCE kripto para hizmetleri için düzenleyici onayı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız bankası BPCE kripto para hizmetleri için düzenleyici onayı aldı - Son Dakika
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