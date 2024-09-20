Fransız devi SocGen kripto hamlesini hızlandırıyor

Kripto Para

Kripto para dünyasında kurumsal oyuncuların rolü giderek artarken, Societe Generale'in kripto birimi SG Forge cesur bir adım atıyor. Euro bazlı stablecoin EURCV'nin Solana Blockchain ağına taşınması, projenin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. Bu hamle hem EURCV'nin kullanım alanını genişletmeyi hem de kurumsal yatırımcıların DeFi ekosistemindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Euro Bazlı Kripto Para Birimleri İçin Stratejik Hamle

SocGen Forge, EURCV'yi Solana Blockchain ağına taşıma kararını duyurdu. Bu karar, geçen yıl Ethereum ağu üzerinde başlatılan projenin beklenen ilgiyi göremediği bir dönemde geldi. Etherscan verilerine göre EURCV şu ana kadar sadece 28 kullanıcıya, 154 işleme ve 33 milyon euroluk bir dolaşım hacmine ulaşabildi.

Solana'nın tercih edilmesinde ağın sunduğu hız ve düşük maliyet avantajları öne çıkıyor. SG Forge'un CEO'su Jean-Marc Stenger, Solana'nın hızının "hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal oyuncular için merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında yeni olanaklar sunacağını" belirtti.

Bu geçiş, kripto para kullanıcılarının daha hızlı ve uygun maliyetli bir ağda euro bazlı stablecoinlere olan ilgisini test edecek. Aynı zamanda SocGen'in kripto para alanındaki stratejik pozisyonunu güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Stablecoinler, küresel finans ekonomisinde giderek daha önemli bir rol oynamaya başlıyor. Bernstein'ın yakın tarihli bir raporuna göre birçok firma Circle ve Tether gibi büyük stablecoin ihraççılarının başarısını tekrarlamaya çalışıyor. Bu şirketler, varlıklarının temelini oluşturan Hazine bonolarının sahipliğinden önemli kazançlar elde ediyor.

EURCV'nin Solana'ya taşınması, Avrupa merkezli stablecoinlerin geleceği ve kripto para ekosistemindeki rolü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların DeFi alanına daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilir ve euro bazlı dijital varlıkların kullanımını artırabilir.

Ancak bu gelişme, beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Ethereum'dan Solana'ya geçiş, mevcut kullanıcılar için adaptasyon sürecini gerektirecek ve EURCV'nin yeni Blockchain üzerindeki performansı yakından takip edilecek.