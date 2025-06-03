Fransız teknoloji şirketinden dev Bitcoin alımı - Son Dakika
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Fransız teknoloji şirketinden dev Bitcoin alımı

Fransız teknoloji şirketinden dev Bitcoin alımı
03.06.2025 14:06
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Fransa merkezli teknoloji danışmanlık firması The Blockchain Group, 624 Bitcoin satın alarak toplam varlığını 1.471 BTC'ye çıkardı. 68,7 milyon dolarlık bu alım, şirketin Bitcoin birikim stratejisindeki en büyük adım oldu. Firma hissesi alım haberinin ardından yüzde 8,5 değer kazandı. Şirket artık kurumsal Bitcoin biriktiren firmalar arasında yerini aldı.

Kurumsal Bitcoin yatırımları hızla artarken, Avrupa merkezli şirketler de bu trende katılmaya başladı. The Blockchain Group'un gerçekleştirdiği bu stratejik hamle, Strategy, MetaPlanet ve Tesla gibi dev şirketlerin öncülük ettiği kurumsal kripto benimseme hareketinin Avrupa ayağını güçlendiriyor. Şirketin Luxembourg merkezli yan kuruluşuyla birlikte gerçekleştirdiği bu alım, bölgesel kripto yatırım ekosistemine önemli bir katkı sağlayacak.

Kurumsal Bitcoin Yatırımları Hızla Artıyor

The Blockchain Group, salı günü yaptığı açıklamada Bitcoin başına ortalama 89.687 euro ödediğini belirtti. Şirketin Euronext Growth Paris'teki hisse performansı alım haberinin ardından olumlu etkilendi. Pazartesi kapanışında 2,93 euro olan hisse, salı günü 3,18 eurodan açıldı.

Şirket yönetimi, Bitcoin alımının operasyonel faaliyetlerle paralel yürütüldüğünü vurguladı. Teknoloji danışmanlık çözümlerini sürdürürken kripto varlık portföyünü genişleten firma, hibrit strateji izliyor.

Kurumsal Bitcoin biriktirme rekabetinde öne çıkan şirketler arasında Strategy liderliğini koruyor. Michael Saylor yönetimindeki şirket, pazartesi günü açıkladığı 705 Bitcoin alımıyla toplam varlığını 580.955 BTC'ye çıkardı. Strategy ayrıca Bitcoin rezervlerini genişletmek için Stride adlı 2,5 milyon adet kalıcı imtiyazlı hisse satmayı planlıyor.

The Blockchain Group'un bu hamlesi, Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin kripto para benimseme sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Analistler, bu tür yatırımların bölgede artarak devam edeceğini öngörüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Avrupa Birliği, Kripto Para, Blockchain, Bitcoin, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fransız teknoloji şirketinden dev Bitcoin alımı - Son Dakika

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