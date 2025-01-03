Frax Finance yeni stablecoinini BlackRock ile güçlendiriyor

Kripto Para

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlıyor. BlackRock'ın BUIDL tokenize para piyasası fonunu teminat olarak kullanacak frxUSD, Paxos üzerinden fiat para birimine doğrudan dönüşüm imkanı sağlayacak. Projenin arkasındaki güçlü ortaklıklar, stablecoin pazarında yeni bir dönemin işaretlerini veriyor.

BlackRock BUIDL, Frax Stablecoinini Destekleyecek

frxUSD stablecoini, Blockchain teknolojisinin şeffaflığını ve programlanabilir olması BlackRock'ın birincil hazine ürünlerinin güveni ile birleştiriyor. BUIDL, frxUSD'nin basımı ve itfası için merkezi bir saklayıcı varlık olarak görev yapacak.

Yeni stablecoin, nakit, ABD Hazine bonoları ve repo anlaşmalarına yatırım yapan BlackRock'ın BUIDL fonunda tutulan varlıklarla destekleniyor. Bu yapı, frxUSD'yi benzersiz bir konuma taşıyor.

Frax Finance'ın ABD Federal Rezerv Ana Hesabına erişim çabaları, projenin geleceğini daha da güçlendirebilir. Ethena'nın USDtb stablecoini de benzer şekilde BlackRock'ın BUIDL fonu tarafından destekleniyor.