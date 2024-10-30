FTX 50 milyon dolarlık varlık için KuCoin'e dava açtı - Son Dakika
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Kripto Para

FTX 50 milyon dolarlık varlık için KuCoin'e dava açtı

FTX 50 milyon dolarlık varlık için KuCoin\'e dava açtı

FTX, KuCoin üzerinde dondurulmuş 50 milyon dolarlık varlıklarını geri alma amacıyla hukuki yollara başvurdu. İflas sürecindeki bu önemli davanın, kripto para borsalarının karşılıklı yükümlülüklerini ve yasal sorumluluklarını tartışmaya açması bekleniyor. Dava, FTX'in varlıklarını koruma ve alacaklarını tahsil etme mücadelesini gözler önüne seriyor.

30.10.2024 11:29
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İflas sürecindeki FTX, KuCoin'e açtığı yeni davayla kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. FTX'in 50 milyon dolarlık dondurulmuş varlıklarını geri almak için başlattığı hukuki süreç, kripto borsaları arasındaki ilişkileri ve işleyişleri mercek altına alıyor. Bu dava, FTX'in iflas sürecindeki alacaklarını tahsil etme çabasının yeni bir boyutunu ortaya koyuyor.

İflas Sürecindeki FTX Dondurulan Varlıklarını Geri İstiyor

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden FTX ve yan kuruluşu Alameda Research, KuCoin kripto borsasına karşı yasal işlem başlattı. Delaware Bölgesi'nde bulunan ABD İflas Mahkemesi'nde açılan davada, FTX ve Alameda Research, KuCoin'de bulunan 50 milyon dolarlık varlıklarını geri almayı hedefliyor.

Başlangıçta 28 milyon dolar değerindeki varlıklar, piyasadaki hareketlilik nedeniyle 50 milyon doların üzerine çıktı. FTX yetkilileri, KuCoin'e yaptıkları çok sayıda başvuruya rağmen varlıklarının serbest bırakılmadığını belirtiyor. Dava dosyasında, KuCoin'in herhangi bir açıklama yapmaksızın varlıkların iadesini reddettiği öne sürülüyor.

KuCoin cephesi ise varlıkların dondurulma gerekçesini "şüpheli işlem tespiti" olarak açıklıyor. Borsa yetkilileri, sorunu çözmek için hesap sahipleriyle iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade ediyor. Ayrıca KuCoin, kullanıcı varlıklarının kötüye kullanılmayacağı ve yetkili mercilerin talimatlarına uyulacağı konusunda güvence veriyor.

FTX, yakın zamanda Bybit ile yaşadığı benzer bir anlaşmazlığı çözüme kavuşturmuştu. Bu süreçte Bybit'ten 175 milyon dolarlık dijital varlığını geri çekmeyi başaran FTX, ayrıca Bybit'in yatırım kolu Mirana Corp'a 53 milyon dolarlık BIT tokenı satışı gerçekleştirmişti. Bu işlemler, FTX'in borç ödeme planına 228 milyon dolarlık katkı sağladı.

Kasım 2022'de iflas başvurusu yaparak kripto para piyasalarında şok etkisi yaratan FTX'in tasfiye planı, 7 Ekim'de ABD'li iflas hakimi tarafından onaylandı. Plan kapsamında, alacaklıların yüzde 98'ine, çöküş anındaki piyasa değerleri üzerinden yüzde 119'a varan oranlarda geri ödeme yapılması öngörülüyor. FTX'in iflası, Alameda Research aracılığıyla milyarlarca dolarlık müşteri fonunun usulsüz kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX 50 milyon dolarlık varlık için KuCoin'e dava açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FTX 50 milyon dolarlık varlık için KuCoin'e dava açtı - Son Dakika
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