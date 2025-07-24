FTX alacaklılarına ödeme yapacağı tarihi açıkladı - Son Dakika
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FTX alacaklılarına ödeme yapacağı tarihi açıkladı

FTX alacaklılarına ödeme yapacağı tarihi açıkladı
24.07.2025 13:36
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İflas eden kripto para borsası FTX, alacaklılar için bir sonraki ödeme tarihini 30 Eylül olarak duyurdu. Mahkeme onayıyla serbest kalan 1,9 milyar dolarlık fonun dağıtılması planlanıyor. Süreç, piyasaya likidite girişi beklentisi yaratıyor.

İflas süreci devam eden kripto para borsası FTX, mağdur ettiği on binlerce alacaklı için kritik bir adım daha atıyor. Şirket, 1,9 milyar dolarlık yeni bir fonun serbest kalmasının ardından bir sonraki toplu ödeme için 30 Eylül tarihini işaret etti. Bu gelişme, piyasalarda özellikle altcoinler için yeni bir likidite dalgası beklentisini güçlendirdi.

Piyasalar Likidite Girişi Bekliyor

FTX, iflas kapsamında alacaklılara yönelik ödemelerin yeni aşamasını 30 Eylül'de başlatacağını açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre 15 Ağustos tarihi itibarıyla kaydı olan alacaklılar bu yeni dağıtımdan faydalanabilecek. Mahkeme, FTX'in talepler doğrultusunda alacak rezervini 6,5 milyar dolardan 4,3 milyar dolara düşürdü. Böylece serbest bırakılan 1,9 milyar dolar alacaklılara aktarılacak.

Şimdiye dek iki dağıtımda toplam 6,2 milyar dolar ödenmişti. Bu kapsamda şubat ayında 1,2 milyar dolar, mayısta ise 5 milyar dolar hak sahiplerine ulaştırıldı. FTX'in genel ödeme planı ise 14,7 milyar ila 16,5 milyar dolar arasında değişiyor ve ödenecek tutar, alacak türü ve değerlemesine göre farklılık gösteriyor.

Şirketin açıklamasına göre alacaklıların yaklaşık yüzde 98'i, iflas anındaki alacak değerlerinin en az yüzde 119'unu geri alacak. Ancak bazı alacaklılar, kripto piyasasında 2022'den bu yana yaşanan değer artışı nedeniyle plana eleştiriler yöneltiyor.

Ödemeler BitGo, Kraken ve Payoneer üzerinden yapılacak. Piyasa analistleri, bu ödemelerin özellikle altcoin piyasasında likidite artışına yol açabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, FTX Recovery Trust 4 Temmuz'da mahkemeye yeni bir öneri sunarak, belirli ülkelerdeki (Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi) alacak dağıtımlarının kısıtlanmasını talep etti. Teklifle ilgili olarak çok sayıda itiraz ve geri bildirim alındı. Son olarak, mahkeme, söz konusu ülkelerdeki alacakların "hemen" iptal edilmesini öngören maddenin kaldırılmasına ve bu bölgelerdeki alacaklılara, haklarını farklı bir ülke üzerinden devretme seçeneği sunulmasına karar verdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX alacaklılarına ödeme yapacağı tarihi açıkladı - Son Dakika

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