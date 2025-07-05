FTX dağıtımları askıya alıyor - Son Dakika
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Kripto Para

FTX dağıtımları askıya alıyor

FTX dağıtımları askıya alıyor
05.07.2025 14:02
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FTX'in iflas sürecindeki yönetimi, Çin ve Rusya gibi kriptoya sınırlama getiren 49 ülkede alacaklılara ödeme yapmadan önce yasal netlik arıyor. Yasal riskler nedeniyle bu bölgelerdeki ödemeler geçici olarak donduruldu.

İflas eden kripto para borsası FTX'in yönetimi, dağıtım planlarını uygularken yasal riskleri dikkate alıyor. Çin, Rusya ve İran gibi kripto varlıklara kısıtlama uygulayan ülkelerdeki alacaklı ödemeleriyle ilgili belirsizlikler gündemde. Bu nedenle FTX, ilgili ülkelerde ödemeleri geçici olarak durdurmak üzere mahkemeye başvurdu.

FTX, 49 Ülkede Dağıtımları Geçici Olarak Askıya Aldı

İflas sürecini yöneten FTX Recovery Trust, kripto para düzenlemelerinin belirsiz olduğu 49 ülkeye yapılacak alacaklı ödemelerini askıya almak için Delaware İflas Mahkemesi'nden yetki talep etti. Dijital varlık faaliyetlerinin yasaklandığı veya kısıtlandığı bu ülkeler arasında Çin, Rusya, İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Ukrayna bulunuyor.

Mahkemeye sunulan belgede, söz konusu bölgelerdeki karmaşık yasal düzenlemeler nedeniyle ödemelerin ciddi riskler taşıdığı vurgulandı. İflas yönetimi, bu ülkelerde gerçekleştirilecek dağıtımların yasal yaptırımlar, para cezaları ve yönetici sorumluluğu gibi sonuçlar doğurabileceğini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, kısıtlı bölge listesindeki en büyük alacak talebi yüzde 82 oranıyla Çin'den geliyor. Ülkede kripto para işlemleri yasaklanmış olsa da bireylerin dijital varlık bulundurması doğrudan engellenmiş değil. Buna karşın Hong Kong, kripto yatırım fonları ve türev ürünlerle daha esnek bir yaklaşım benimsiyor.

Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makao'da durum daha katı. Finansal kurumların ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının kripto para işlemlerine aracılık etmesi tamamen yasaklanmış durumda.

FTX yönetimi, belirsizlik içindeki ülkelere yönelik ödemeleri kalıcı olarak iptal etmek yerine geçici bir durdurma stratejisi izliyor. Yetkililer, yasal netlik sağlandıkça bazı bölgelerdeki dağıtımların yeniden başlayabileceğini belirtti. Bu amaçla hazırlanan "kısıtlı bölge prosedürleri" ile ödemelerin hukuki çerçevede nasıl yürütüleceği belirlenecek.

Kripto hukuku uzmanı Aaron Brogan, iflas süreçlerinde token dağıtımlarına ilişkin yasal belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti. Brogan, "Bu ülkelerde dağıtım yapmama kararı beni şaşırtmaz." dedi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX dağıtımları askıya alıyor - Son Dakika

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