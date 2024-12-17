FTX geri ödemelere Kraken ve BitGo üzerinden başlıyor - Son Dakika
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Kripto Para

FTX geri ödemelere Kraken ve BitGo üzerinden başlıyor

FTX geri ödemelere Kraken ve BitGo üzerinden başlıyor

Kripto para borsası FTX'in çöküşünden etkilenen alacaklılar için umut verici gelişme yaşandı. Borsa, müşterilerinin 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren Kraken ve BitGo platformları aracılığıyla ödemelerini alabileceklerini bildirdi. Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi tarafından onaylanan plan kapsamında, alacaklıların yüzde 98'i nakit olarak alacak değerlerinin en az yüzde 118'ini alacak.

17.12.2024 10:19
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FTX iflas sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Borçlular CEO'su John J. Ray, profesyonel ekibinin son iki yılda milyarlarca doları titizlikle ve verimli bir şekilde geri kazanmak için çalıştığını vurguladı. Dağıtım platformu olarak seçilen Kraken ve BitGo'nun güvenilirliği ve deneyimi, sürecin şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Milyarlarca Dolarlık Geri Ödeme Planı İçin Geri Sayım Başladı

FTX geri ödeme süreci kapsamında ilk ödemelerin, yürürlük tarihinden itibaren 60 gün içinde başlaması bekleniyor. Kraken platformu, geçtiğimiz yıl Mt. Gox alacaklılarına fon dağıtımındaki başarılı deneyimini FTX süreci için de değerlendirecek.

BitGo CEO'su Mike Belshe, kurumsal düzeyde hizmet sunma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Şirket, milyarlarca dolarlık kripto varlığı güvenle koruma tecrübesine sahip.

En büyük FTX alacaklı grubunun temsilcisi Sunil Kavuri, yakında üçüncü bir dağıtım platformunun da açıklanacağını bildirdi. Ayrıca fonların stablecoinler aracılığıyla da dağıtılabileceği belirtildi.

Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi Yargıcı John Dorsey'nin Ekim ayında onayladığı plan, "müşteri hak talepleri" sınıfındaki alacaklıların yüzde 94'ünün desteğini aldı. Bu oran, değer olarak yaklaşık 6,83 milyar dolarlık bir alacağı temsil ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX geri ödemelere Kraken ve BitGo üzerinden başlıyor - Son Dakika

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