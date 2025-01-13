FTX için milyarlarca dolarlık geri ödeme dönemi başlıyor

Kripto Para

Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası için kritik bir gelişme yaşanıyor. FTX'in geri ödeme planı, Trump'ın göreve başlaması ve Bitcoin Yasası beklentileriyle aynı döneme denk geliyor. Bu durum, bazı sektör gözlemcilerine göre Bitcoin'i 200.000 dolar seviyesine taşıyabilir.

FTX Mağdurları İki Yılın Ardından Paralarına Kavuşuyor

Bir dönem dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX, iki yılı aşkın bir sürenin ardından kullanıcılarına geri ödeme yapmaya başlıyor. Borsanın, 50.000 dolara kadar dijital varlık alacağı olan kullanıcıları için son başvuru tarihi 20 Ocak olarak belirlendi.

Mt. Gox örneği, kripto para yatırımcılarının uzun vadeli düşündüğünü gösteriyor. Mt. Gox alacaklılarının çoğu, Bitcoin'in 10 yılda yüzde 8.500'den fazla değer kazanmasının ardından bile ellerindeki BTC'leri tutmayı tercih etti.

Blockchain uzmanı Anndy Lian, geri ödemelerin bir kısmının diğer kripto paralara yönelebileceğini belirtti. Piyasa uzmanları ödemelerin Bitcoin üzerinde olumlu etki yaratabileceğini öngörüyor.

BitGo ve Kraken, aralık ayında FTX kullanıcılarına geri kazanımların dağıtılmasına yardımcı olacaklarını duyurdu. Tüm kullanıcıların eksiksiz talepte bulunması durumunda, toplam geri ödeme tutarının 16 milyar dolara ulaşması bekleniyor.