FTX iflasında beklenmedik karar: Ödemeler hissedarlara yapılacak - Son Dakika
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Kripto Para

FTX iflasında beklenmedik karar: Ödemeler hissedarlara yapılacak

FTX iflasında beklenmedik karar: Ödemeler hissedarlara yapılacak

FTX iflasında alacaklıların aleyhine dönüşen yeni karar, 230 milyon dolarlık fonun imtiyazlı hissedarlar için ayrılmasını öngörüyor. Bu gelişme, alacaklıların ve finans dünyasının tepkisini çekti.

30.09.2024 10:17
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FTX iflas sürecinde tartışmalı bir karara imza atıldı. El konulan varlıklardan elde edilen gelirlerin yüzde 18'i imtiyazlı hissedarlara ayrılacak. Alacaklıların aleyhine olan bu gelişme, kripto para piyasasındaki son yükselişlerle birlikte değerlendirildiğinde daha da önem kazanıyor.

Alacaklılar Şaşkın: FTX'den Hissedarlara Büyük Pay!

Kripto para dünyasını sarsan FTX borsasının iflas sürecinde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Borçluların, el konulan varlıklardan elde edilen gelirlerin yüzde 18'inin imtiyazlı hissedarlara ayıracağı ortaya çıktı. Bu oran, yaklaşık 230 milyon dolarlık bir tutara denk geliyor.

Alacaklıların büyük çoğunluğunun bilgisi dışında gerçekleşen bu karar, iflas planının son aşamalarında gün yüzüne çıktı. Normalde iflas işlemlerinde öncelik alacaklılarda olurken, bu hamle ciddi tartışmalara yol açtı.

FTX'in varlık portföyü, kripto paralardan hisse senetlerine, hatta özel jetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İflas planı, alacaklılara ödemelerin kripto paraların iflas anındaki değeri üzerinden yapılmasını öngörüyor. Ancak bu durum, kripto para piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında, alacaklıların aleyhine işliyor.

Örneğin, iflas sürecinin başladığı dönemde 16.000 dolar civarında olan Bitcoin, şu anda 66.000 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu dramatik artış, alacaklıların gerçekte hak ettiklerinin çok altında bir ödeme alacakları anlamına geliyor.

Bu kararın ardından gözler Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'nde görevli Yargıç John Dorsey'e çevrilmiş durumda. Dorsey'in, FTX'in bu tartışmalı iflas planını onaylayıp onaylamayacağı merakla bekleniyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX iflasında beklenmedik karar: Ödemeler hissedarlara yapılacak - Son Dakika

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