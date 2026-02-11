FTX'in kurucusu, yeniden yargılanma talebinde bulundu - Son Dakika
Kripto Para

FTX'in kurucusu, yeniden yargılanma talebinde bulundu

11.02.2026 15:19
Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarından mahkûm edildikten sonra yeniden yargılanma talepli bir dilekçe sundu. Bankman-Fried, Adalet Bakanlığı'nı bilgi gizlemekle suçluyor.

FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, salı günü ABD New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne yeniden yargılanma talepli bir dilekçe sundu. Cezaevinde bulunan Bankman-Fried adına dilekçeyi annesi "pro se" (avukatsız bireysel başvuru) usulüyle dosyaladı. Bankman-Fried, dilekçeye eklediği memorandumda ABD Adalet Bakanlığı'nı (DOJ) bilgi sakladığı gerekçesiyle suçladı ve davaya bakan Yargıç Lewis Kaplan'ın dosyadan çekilmesini talep etti.

"MÜŞTERİ VARLIKLARINI ÇALMADIĞIM HALDE SUÇLANDIM"

Yeni dosyada Bankman-Fried'ın iddiaları, "Sam Bankman-Fried, FTX kripto para borsasından müşteri varlıklarını çaldığı ve müşterilere milyarlarca dolar zarar verdiği şeklindeki asılsız iddialar üzerine suçlandı." olarak aktarıldı. Bankman-Fried, ayrıca duruşma sonrasında birden fazla kişinin DOJ'un savunma tanıklarını ifade vermekten vazgeçmeleri yönünde baskı uyguladığını açıkça dile getirdiğini belirtti.

Bankman-Fried daha önce kasım ayında da temyiz başvurusunda bulunarak yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme kayıtlarına göre İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi bu başvuruyu henüz ele almadı.

25 YIL HAPİS CEZASI VE AF TALEBİ

Bankman-Fried, Kasım 2023'te New York'ta bir jüri tarafından FTX müşterileri, kredi verenleri ve yatırımcılarını dolandırmaktan yedi ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Savcılar, Bankman-Fried'ın Ponzi şeması kurucusu Bernie Madoff ile karşılaştırılabilecek, "son on yılın muhtemelen en büyük dolandırıcılığını" organize ettiğini savundu. Bankman-Fried tarafından kurulan hedge fon Alameda Research, FTX ile iç içe geçmiş bir yapıdaydı. Bankman-Fried daha sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bankman-Fried, Başkan Donald Trump'tan af talep etmiş ancak Trump geçen ay böyle bir planının olmadığını açıklamıştı.

"FTX'İN VARLIĞI HER ZAMAN YETERLİYDİ"

Bankman-Fried, dilekçede FTX'in ödeme gücünü hiçbir zaman kaybetmediğini savunmayı sürdürdü. "FTX, müşteri mevduatlarını tam olarak geri ödemek için her zaman yeterli varlığa sahipti. Yaşanan, bir iflas değil, borsaya yönelik ani çekim baskısından kaynaklanan kısa vadeli bir likidite kriziydi" ifadelerini kullandı.

Salı günkü dosyada ayrıca FTX Digital Markets'ın eski eş CEO'su Ryan Salame ile FTX'in eski veri bilimi müdürü Daniel Chapsky'nin tanıklık etmeleri halinde ne söyleyeceklerine dair açıklamalar da yer aldı. Bankman-Fried'a göre her iki isim de ifade vermekten korktuklarını belirtti.

Bankman-Fried, Chapsky'nin ifade vermesi halinde müşterilerin "geri ödenemez" milyarlarca dolarlık kayıp yaşadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyeceğini öne sürdü. Salame'nin ise savcılığın Bankman-Fried'ın "özel jetlerle dünyayı dolaştığı" iddiasını çürüterek, eski CEO'nun "özel uçakla uçmaktan nefret ettiğini" söyleyeceğini aktardı.

Kripto Para, Son Dakika

