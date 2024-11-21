FTX kurucu ortağı savcılarla iş birliğine gitti - Son Dakika
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Kripto Para

FTX kurucu ortağı savcılarla iş birliğine gitti

FTX kurucu ortağı savcılarla iş birliğine gitti

İflas eden kripto para borsası FTX'in kurucu ortaklarından Gary Wang, kripto para borsasının çöküşüyle ilgili soruşturmada savcılarla tam iş birliği yaparak hapis cezasından muaf tutuldu. Yargıç Lewis Kaplan, Wang'ın sağladığı bilgilerin önemine dikkat çekti.

21.11.2024 09:28
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Kripto para dünyasında büyük yankı uyandıran FTX skandalında yeni bir gelişme yaşandı. FTX'in baş teknoloji sorumlusu Gary Wang'ın savcılarla yaptığı iş birliği ve Sam Bankman-Fried'in davasındaki kritik tanıklığı, kendisine özgürlük yolunu açtı.

Gary Wang Tüm Sırları İfşa Etti

Wang'ın hikayesi lise yıllarında bir matematik kampında şekillendi. Bankman-Fried ile tanışması ve MIT'deki eğitim yılları, ileride kripto para dünyasının en büyük skandallarından birine dönüşecek bir ortaklığın temellerini oluşturdu.

Savcılar, Wang'ın FTX ve Alameda Research arasındaki gizli ilişkileri açığa çıkardığını belirtti. Wang'ın sağladığı bilgiler, Bankman-Fried'in 25 yıl hapis cezası almasında önemli rol oynadı.

Yargıç Kaplan "burada olanlar gibi bir şey daha önce hiç görmedim" sözleriyle davanın önemine dikkat çekti. Wang'ın iş birliği, diğer FTX yöneticilerinin kaderini de etkiledi. Nishad Singh ve Caroline Ellison gibi isimler de benzer şekilde savcılarla iş birliği yaptı.

FTX'in çöküşü, kripto para piyasasına olan güveni derinden sarstı. Wang'ın itirafları, dijital varlık platformlarının denetimi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX kurucu ortağı savcılarla iş birliğine gitti - Son Dakika

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