FTX mağduru yatırımcı hedge fona karşı hukuk savaşı başlattı - Son Dakika
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Kripto Para

FTX mağduru yatırımcı hedge fona karşı hukuk savaşı başlattı

FTX mağduru yatırımcı hedge fona karşı hukuk savaşı başlattı

FTX iflası sonrası bir yatırımcı, alacağını sattığı hedge fona dava açtı. 1.59 milyon dolarlık alacağını yüzde 42 indirimle satan Gierczyk, beklenen yüksek geri ödemeler nedeniyle ek kazanç talep ediyor. Dava, kripto sektöründeki iflas süreçlerinin karmaşıklığını ve yatırımcı haklarının önemini vurguluyor.

11.10.2024 15:34
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Kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından yaşanan gelişmeler, yeni bir hukuki boyut kazandı. Kaliforniyalı yatırımcı Nikolas Gierczyk, alacağını satmış olduğu hedge fon Olympus Peak'e dava açtı. Gierczyk, fonun kendisine vaat ettiği ek ödemeleri yapmadığını iddia ederek, milyonlarca dolarlık bir anlaşmazlığı mahkemeye taşıdı.

Milyonluk Alacak Satışı Dava Konusu Oldu

Kripto para dünyasını sarsan FTX iflasının yankıları sürüyor. Kaliforniyalı yatırımcı Nikolas Gierczyk, alacağını sattığı hedge fon Olympus Peak'e karşı hukuki işlem başlattı. Gierczyk, fonun kendisine vaat ettiği ek ödemeleri yapmadığını öne sürüyor.

Gierczyk, FTX'teki 1,59 milyon dolarlık alacağını yüzde 42 indirimle Olympus Peak'e devrederek 930 bin dolar elde etmişti. Ancak FTX'in yeniden yapılanma planının onaylanmasıyla, alacaklıların yüzde 129 ile yüzde 146 arasında geri ödeme alması bekleniyor. Bu durumda Olympus Peak'in, Gierczyk'ten aldığı alacak karşılığında 2 ila 2,3 milyon dolar arasında bir tahsilat yapması öngörülüyor.

Davacı, hedge fonun bu işlemden 1 milyon doların üzerinde kâr elde edeceğini ve kendisine vaat edilen ek iyileştirme haklarını yerine getirmediğini iddia ediyor. Olympus Peak ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

FTX'in yeniden yapılanma planı, 7 Ekim'de ABD İflas Yargıcı John Dorsey tarafından onaylandı. FTX CEO'su John J. Ray III, bu kararın alacaklılara nakit dağıtımını hızlandıracağını belirtti. Ancak bazı kullanıcılar, planın 2022-2024 arası token kazançlarını kapsamadığını ve kripto varlıklarının yalnızca yüzde 10-25'inin geri ödenebileceğini öne sürüyor.

2022'deki kripto krizinde birçok platform iflas başvurusunda bulunurken, hedge fonlar ve yatırımcılar alacakları satın almak için harekete geçmişti. Uzun iflas süreçlerinden kaçınmak isteyen kullanıcılar, Xclaim gibi platformlarda alacaklarını satışa çıkarmıştı. Claims Market verilerine göre, 600 milyon doların üzerinde FTX alacağı el değiştirdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX mağduru yatırımcı hedge fona karşı hukuk savaşı başlattı - Son Dakika

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