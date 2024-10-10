FTX skandalı derinleşiyor: Eski yönetici Ryan Salame cezasında erteleme talep etti

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FTX'in çöküşü sonrası yankıları sürüyor: Eski FTX Digital Markets eş CEO'su Ryan Salame, yedi buçuk yıl hapis cezasına başlamadan önce teslim tarihini ertelemek için mahkemeye başvurdu. Ciddi bir sağlık sorunu ve devam eden yasal mücadeleler, Salame'nin cezaevine giriş tarihini belirsizliğe sürüklüyor.

Eski FTX Yöneticisi Sağlık Sorunlarını Öne Sürerek Mahkemeye Başvurdu

Kripto para borsası FTX'in çöküşüyle gündeme gelen eski yöneticilerden Ryan Salame, hapis cezasının başlangıç tarihinin ertelenmesi için mahkemeye başvurdu. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Salame'nin avukatları müvekkillerinin cezaevine giriş tarihinin 11 Ekim'den 7 Aralık'a ertelenmesini talep etti.

Geçtiğimiz aylarda bir köpek saldırısına uğrayan Salame'nin sağlık durumu, erteleme talebinin temelini oluşturuyor. Yargıç Lewis Kaplan, daha önce bu olay nedeniyle teslim olma tarihini ertelemişti. Yeni dilekçede sunulan ve çoğunlukla gizli tutulan tıbbi belgeler, Virginia'da görevli bir doktorun Salame'nin sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğuna dair ifadelerini içeriyor.

Salame, FTX'in iflasından bir yıl sonra, yasadışı siyasi bağışlar yapmak ve Federal Seçim Komisyonu'nu aldatmak suçlamalarıyla 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karar, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in mahkumiyetinin ardından gelmişti. Bununla birlikte, Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison da benzer suçlamalarla 2 yıl hapis cezası almıştı.

Mayıs 2024'te verilen ceza kararından sonra Salame, sosyal medya platformu X üzerinden Amerikan siyaseti hakkında yorumlar yapmaya ve FTX'teki rolüyle ilgili açıklamalarda bulunmaya devam etti. İlginç bir şekilde Salame, hapishaneye gitme konusunda endişe duymadığını ve bunu "heyecan verici" bir deneyim olarak nitelendirdiğini belirtti.

Bu arada, Salame'nin eşi Michelle Bond da Ağustos ayında kampanya finansmanı ihlalleriyle suçlandı. Bond, kefaletle serbest bırakıldı ve suçlamaları reddetti. Yargıç Kaplan'ın Salame'nin erteleme talebine nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Ancak önceki duruşmalarda, Kaplan'ın Salame ve Bond'un davranışlarından duyduğu memnuniyetsizlik dikkat çekmişti.

FTX davasının diğer sanıkları Nishad Singh ve Gary Wang'ın ceza duruşmaları sırasıyla 30 Ekim ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Her iki isim de uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıya.