FTX skandalı hapishanede bitti: Eski yöneticinin hapis cezası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

FTX skandalı hapishanede bitti: Eski yöneticinin hapis cezası başladı

FTX skandalı hapishanede bitti: Eski yöneticinin hapis cezası başladı

Eski FTX yöneticisi Ryan Salame, 90 ay hapis cezasıyla cezaevine girerken, kariyerine ve geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salame'nin açıklamaları, hukuki mücadeleleri ve FTX çöküşündeki rolü, kripto para sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor.

13.10.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FTX'in çöküşündeki rolleri nedeniyle hüküm giyen eski yönetici Ryan Salame, uzun süren hukuki mücadelelerin ardından geçtiğimiz günlerde cezaevine teslim oldu. Salame'nin cezaevi günlerine dair ilk bilgiler ve geleceğe dair planları, kripto para dünyasındaki bu büyük çöküşün yeni bir sayfasını açıyor.

Suçunu İtiraf Eden Salame Pişmanlığını Dile Getirdi

FTX kripto para borsasının eski üst düzey yöneticilerinden Ryan Salame, kısa bir süre önce Maryland eyaletindeki FCI Cumberland cezaevine teslim oldu. Cezaevi Bürosu kayıtlarına göre Salame, 7,5 yıllık hapis cezasını çekmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl finansal usulsüzlük ve seçim kampanyası finansmanında yolsuzluk suçlarını kabul eden Salame, 2022'de gerçekleşen FTX çöküşündeki rolü nedeniyle mahkûm edilmişti. Eski yönetici, cezaevine giriş tarihini erteleme girişiminde bulunmuş ancak bu çabası sonuçsuz kalmıştı. Salame'nin köpek ısırığı sonucu tıbbi tedavi gördüğü gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi, savcıların itirazları ve Yargıç Lewis Kaplan'ın 10 Ekim'de aldığı kararla reddedilmişti.

Cezaevi hayatına uyum sağlamaya çalışan Salame, durumunu sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi. LinkedIn profilini güncelleyen eski yönetici, mevcut pozisyonunu "Cumberland, Maryland'deki cezaevi sakini" olarak belirtti.

Hapis cezasının başlamasından kısa süre önce konu hakkında açıklama yapan Salame, FTX'in çöküşü sırasında 600 bin dolar değerinde kripto para çekimi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bu hamlesini "en akıllıca kararım değildi" sözleriyle değerlendiren Salame, tüm varlığının FTX platformunda olduğunu ve yasal masraflarını karşılamak için bu paraya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ancak, bu işlemi yapmaması gerektiğini de kabul eden Salame, çekilen miktarın bir kısmının hiç kullanılmadan Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Açıklamasında gelecek planlarına da değinen Salame, cezaevi sürecinde hukuk eğitimi almayı ve ileride avukatlık yapmayı hedeflediğini açıkladı. Kendisini savunabilmek için hukuki bilgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan eski yönetici, geçmişteki hukuki danışmanlarının yetersiz tavsiyeleri nedeniyle ağır sonuçlarla karşılaştığını ifade etti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX skandalı hapishanede bitti: Eski yöneticinin hapis cezası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:09 Kristof Kolomb’un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü Kristof Kolomb'un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 17:12:01. #1.13#
SON DAKİKA: FTX skandalı hapishanede bitti: Eski yöneticinin hapis cezası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.