FTX skandalında yeni gelişme: Eski yönetici Singh mahkemeye çıkıyor - Son Dakika
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Kripto Para

FTX skandalında yeni gelişme: Eski yönetici Singh mahkemeye çıkıyor

FTX skandalında yeni gelişme: Eski yönetici Singh mahkemeye çıkıyor

FTX skandalında eski baş mühendis Nishad Singh, dolandırıcılık suçlarından mahkemeye çıkarılıyor. Singh'in itirafları ve tanıklıkları, FTX'in çöküş sürecindeki gizli detayları gün yüzüne çıkarıyor.

30.10.2024 15:22
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FTX çöküşünün ardındaki sır perdesi aralanıyor: FTX'in eski baş mühendisi Nishad Singh, milyarlarca dolarlık dolandırıcılık suçlamaları kapsamında yargılanıyor. Singh, FTX'in çöküşündeki rollerini itiraf etmiş ve mahkemede tanıklık yapmıştı.

Eski FTX Yöneticisinden Çarpıcı İtiraflar

FTX kripto para borsasının çöküşüyle ortaya çıkan büyük dolandırıcılık davasında kilit isimlerden Nishad Singh, bugün mahkeme karşısına çıkıyor. Müşteri fonlarının usulsüz kullanımında aktif rol aldığını itiraf eden Singh, Sam Bankman-Fried davasında kritik tanıklık yapmasının ardından ceza almaya hazırlanıyor.

Manhattan Federal Mahkemesi'nde Yargıç Lewis Kaplan başkanlığındaki duruşma, Singh'in geleceğini belirleyecek. Singh'in avukatları, müvekkillerinin hapis cezasından muaf tutulması için çaba gösterirken, savcılık makamı da iş birliği nedeniyle hafif bir ceza verilmesini talep ediyor.

Eski baş mühendis Singh'in, yaklaşık 8 milyar dolarlık müşteri parasının zimmete geçirilmesi olayına dahil olduğu belgelendi. 29 yaşındaki teknoloji yöneticisi, altı farklı suçlamayı kabul ederek savcılıkla iş birliği yaptı. Bu iş birliği, Bankman-Fried'in 25 yıllık hapis cezasına çarptırılmasında önemli rol oynadı.

Mahkeme kayıtlarına göre Singh, 2022 Eylül ayında Bahamalar'daki 35 milyon dolarlık rezidansta Bankman-Fried ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren balkon sohbetinde, müşteri hesaplarındaki devasa açıklar masaya yatırıldı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX skandalında yeni gelişme: Eski yönetici Singh mahkemeye çıkıyor - Son Dakika

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