FTX\'ten Backpack\'e sert yanıt

Kripto Para

Kripto para sektöründe yankı uyandıran gelişmede, FTX EU'nun Backpack tarafından devralınması girişimi yeni bir boyut kazandı. FTX tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin eski çalışanlarının FTX EU'yu Backpack'e dolaylı transfer etme kararı ne FTX'in ne de ABD İflas Mahkemesi'nin bilgisi dahilinde gerçekleşti.

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Backpack, 7 Ocak tarihinde FTX EU'yu satın aldığını ilan etti ve mahkeme onaylı iflas süreci kapsamında AB müşterilerine yapılacak alacaklı ödemelerinin sorumluluğunu üstleneceğini belirtti. Backpack kurucusu Armani Ferrante, FTX alacaklılarına geri ödeme yapabilir duruma gelene kadar AB'de işlem yapmayacaklarını ve bunun için Şubat ayında hazır olacaklarını aktardı.

FTX, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada bu satın almanın henüz gerçekleşmediğini ve Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi tarafından onaylanmadığını belirtti. FTX borçluları daha önce FTX EU'yu iflas mahkemesinin gözetiminde bir uzlaşma anlaşması kapsamında FTX Europe'un bazı eski yöneticilerine satmayı kabul etmişti.

Backpack'e alacaklı ödemelerini yönetme yetkisi verilmediğini belirten FTX, eski müşterilerine borçlu olduğu fonların iadesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunun altını çizdi. FTX'in yeniden yapılandırma planı 3 Ocak'ta başladı ve ilk geri ödemelerin 60 gün içinde yapılması planlanıyor.