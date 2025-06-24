FTX, Three Arrows Capital\'in iddialarına yanıt verdi

İflas sürecindeki kripto para borsası FTX, hedge fonu Three Arrows Capital'in kendisinden talep ettiği 1,53 milyar dolarlık tazminatı ödemeyi reddetti. Delaware Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, FTX yönetimi 3AC'nin kendi riskli yatırım stratejilerinin başarısızlığından borsayı sorumlu tutmaya çalıştığını öne sürdü.

FTX ve 3AC Arasında 1,53 Milyar Dolarlık Dava Sürüyor

İflas sürecindeki iki kripto para devi FTX ve Three Arrows Capital (3AC) arasındaki hukuki mücadele, yeni bir boyut kazandı. FTX'in tasfiye heyeti, 3AC'nin 1,53 milyar dolarlık tazminat talebini kesin bir dille reddederek hedge fonuna herhangi bir borçları olmadığını mahkemeye sunduğu yeni bir dilekçeyle bildirdi. FTX'in savunması, 3AC'nin çöküşünün kendi riskli yatırım stratejilerinden kaynaklandığı ve FTX platformundaki hesap değerindeki düşüşün piyasa hareketleri ile fonun kendi varlık çekimlerinden kaynaklandığı üzerine kurulu.

FTX'in yasal temsilcileri, 3AC'nin sahip olmadığı fonlarla kripto para fiyatlarının yükseleceğine dair büyük ölçekli işlemler yaptığını ancak piyasalar düşünce bu pozisyonları koruyamadığını iddia etti. Dosyaya göre 3AC'nin FTX üzerindeki varlıklarının gerçek değeri 12 Haziran 2022 itibarıyla 284 milyon dolardı. Bu rakam, 1,017 milyar dolarlık dijital varlık ve 733 milyon dolarlık negatif bakiye dikkate alınarak hesaplandı. FTX, 3AC'ye ait varlıklar üzerinde gerçekleştirdiği tek tasfiyenin 14 Haziran 2022'de yapıldığını ve bu işlemde 82 milyon dolarlık kripto paranın nakde çevrildiğini belirtti. Bu hamlenin aslında 3AC'nin daha fazla zarar etmesini önleyerek fonun lehine sonuçlandığı savunuldu.

Diğer taraftan, 3AC'nin tasfiye memurları ise bu yılın başlarında mahkemeden aldıkları izinle başlangıçta 120 milyon dolar olan taleplerini, yeni kanıtlara ulaştıklarını belirterek 1,53 milyar dolara yükseltti. 3AC tarafı, FTX'in kendilerine ait varlıkları usulsüz bir şekilde tasfiye ettiğini ve FTX'in bu işlemi haklı çıkarmak için öne sürdüğü kredi ilişkisinin yeterince kanıtlanamadığını savundu. İflas mahkemesi daha önceki bir ara kararda, FTX'in kredi iddiasını destekleyecek yeterli kanıt bulamadığı yönünde bir görüş bildirmişti.

FTX avukatları, 3AC'nin tasfiye memurlarının 284 milyon dolarlık gerçek değeri 1,2 milyar dolardan fazla şişirerek mahkemeyi yanılttığını ve fonun kendi başarısız stratejisinin faturasını diğer borsa müşterileri ile alacaklılara yüklemeye çalıştığını öne sürdü. Bu hukuki çekişme, Terra/LUNA ekosisteminin çöküşünün ardından Haziran 2022'de iflas eden 3AC ile Kasım 2022'de çöken FTX arasındaki karmaşık ilişkinin bir parçasını oluşturuyor. Taraflar arasındaki hukuki mücadele, 12 Ağustos'ta yapılacak duruşmayla devam edecek.