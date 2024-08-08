FTX ve CFTC arasındaki uzlaşma mahkemece onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

FTX ve CFTC arasındaki uzlaşma mahkemece onaylandı

FTX ve CFTC arasındaki uzlaşma mahkemece onaylandı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, FTX ve CFTC arasındaki büyük çaplı uzlaşmayı onayladı. Anlaşma, müşterilerin 8 milyar dolarlık kayıplarına neden olan uzun süren hukuki mücadeleyi sonlandırıyor. Yargıç P. Kevin Castel'in verdiği bu karar, FTX'in iflas ve yeniden yapılanma sürecinde yeni bir başlangıç anlamına geliyor.

08.08.2024 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasını sarsan FTX skandalında yeni bir sayfa açıldı. New York'ta görülen davada, FTX ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki 12,7 milyar dolarlık uzlaşma anlaşması mahkeme tarafından onaylandı. Bu karar, kripto para piyasalarında yaşanan en büyük hukuki mücadelelerden birini sonlandırırken, sektörde düzenleme ve denetimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

FTX Krizinde Yargısal Onayla Yeni Bir Sayfa Açıldı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı P. Kevin Castel, FTX ile Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki 12,7 milyar dolarlık uzlaşmayı onayladı.

Geçtiğimiz yıl çöküşüyle dünya gündemine oturan kripto para borsası FTX ve kardeş şirketi Alameda Research, CFTC ile varılan anlaşma neticesinde ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. CFTC'nin 2022 Aralık ayında açtığı davada, müşterilerin 8 milyar dolar zarara uğradığı iddia ediliyordu.

Anlaşma kapsamında, FTX'in yeniden yapılanma sürecine girmesi şartıyla CFTC herhangi bir ödeme talep etmeyecek. Buna karşılık, FTX'in elindeki varlıklara bağlı olarak alacaklılara 12,7 milyar dolara varan ödemeler yapması öngörülüyor.

Mahkeme kararına göre FTX ve Alameda'nın Emtia Borsası Yasası'nı ihlal etmeleri nedeniyle mağdurlara 8,7 milyar dolar tazminat ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte haksız kazanç olarak nitelendirilen 4 milyar doların da iadesi isteniyor.

Yargıç Castel'in kararı, FTX ve Alameda'nın gelecekte kripto para ve dijital varlık ticareti yapmasını tamamen yasaklıyor. Bu yasak, şirketlerin kendi adlarına veya başkaları üzerinden herhangi bir dijital varlık alım satımı gerçekleştirmesini engelliyor.

FTX'in 2022 Kasım ayında iflas koruması talep etmesinin ardından, Mayıs ayında açıklanan yeniden yapılanma planında alacaklıların çoğuna borçlarının yüzde 118'ini ödeme sözü verilmişti. 50 bin doların altında alacağı olanlar için bu oran mahkeme onayıyla kesinleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX ve CFTC arasındaki uzlaşma mahkemece onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: FTX ve CFTC arasındaki uzlaşma mahkemece onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement