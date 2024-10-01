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Kripto Para

FTX yeniden yapılandırma planıyla tam not aldı

FTX yeniden yapılandırma planıyla tam not aldı

İflas eden kripto para borsası FTX yeniden yapılandırma planı ile müşteri alacaklılarının yüzde 94,48'inin desteğini kazandı. 6,83 milyar dolarlık talepleri temsil eden bu oran, FTX'in toparlanma sürecinde kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. Plan, alacaklıların çoğuna talep değerlerinin yüzde 118'ini nakit olarak ödemeyi öngörüyor.

01.10.2024 14:25
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Kripto para dünyasını sarsan FTX çöküşünün ardından borsanın yeniden yapılandırma süreci hız kazanıyor. Yapılan başvuruda açıklanan oylama sonuçları, alacaklıların büyük çoğunluğunun plana destek verdiğini gösteriyor. Bu destek, FTX'in iflas sürecinden çıkış yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve kripto para piyasalarına olan güvenin yeniden inşası için umut veriyor.

FTX Alacaklıları Umut Verici Plana Evet Dedi

FTX'in yeniden yapılandırma planı, alacaklıların ezici çoğunluğundan onay aldı. Kroll Restructuring Administration tarafından yapılan başvuruya göre "müşteri hak talepleri" sınıfındaki alacaklıların yüzde 94,48'i planı destekledi. Bu oran, değer olarak yaklaşık 6,83 milyar dolarlık talepleri temsil ediyor.

Oylama sonuçları, FTX'in toparlanma sürecinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. "ABD müşteri hak talepleri" sınıfında ise yaklaşık 60,99 milyon dolarlık talepleri temsil eden alacaklıların yüzde 89,1'i plana evet dedi. Ayrıca "uygunluk talepleri" sınıfındaki alacaklıların yüzde 95,88'i de 223,59 milyon dolarlık talepleri temsil ederek planı destekledi.

FTX iflas planı kapsamında, alacaklıların yaklaşık yüzde 98'inin talep değerlerinin en az yüzde 118'ini nakit olarak alması öngörülüyor. Bu durum, birçok alacaklı için beklenenden daha olumlu bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Ancak iflas talepleri ilgili kripto paraların o zamanki değerine göre değerlendirildi.

Oylamanın sona erdiği Ağustos ayında, yeniden yapılandırma ekibi "tüm alacaklı sınıflarından ezici bir ön destek" aldıklarını açıkladı. Ekip ayrıca oylama değerine göre talep edilen tüm taleplerin üçte ikisinden fazlasının talep sürecine katıldığını belirtti.

Bu gelişme, kripto para sektöründe güven tazelenmesi ve regülasyon tartışmalarının yeniden alevlenmesi açısından önem taşıyor. FTX'in çöküşü, kripto para piyasalarında daha sıkı düzenlemelere olan ihtiyacı gündeme getirdi.

Yeniden yapılandırma planının onay duruşması 7 Ekim tarihine planlandı. Bu duruşma, FTX'in geleceği için belirleyici olacak ve kripto para piyasalarının geleceğine dair önemli ipuçları verebilir.

FTX'in bu süreci, kripto para borsalarının karşılaşabileceği riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemleri de gündeme getiriyor. Sektörde şeffaflık, denetim ve müşteri varlıklarının korunması konuları daha da önem kazanıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para FTX yeniden yapılandırma planıyla tam not aldı - Son Dakika

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