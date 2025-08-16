Galaxy Digital yeni veri merkezi için kredi alım sürecini tamamladı - Son Dakika
Galaxy Digital yeni veri merkezi için kredi alım sürecini tamamladı

16.08.2025 16:13
Galaxy Digital, Teksas'taki Helios yapay zeka veri merkezi projesini hızlandırmak için 1.4 milyar dolarlık dev bir kredi anlaşması imzaladı. CoreWeave ile yapılan ortaklık kapsamında yıllık 1 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Bitcoin destekçisi Mike Novogratz liderliğindeki Galaxy Digital, Teksas'ta bulunan Helios veri merkezini yapay zeka operasyonları için genişletmek amacıyla 1.4 milyar dolarlık teminatlı bir kredi sağladı. Bu finansman, GPU bulut sağlayıcısı CoreWeave ile yapılan ve yıllık 1 milyar dolar gelir getirmesi beklenen uzun vadeli anlaşmayı destekleyerek kripto ve yapay zeka altyapılarının birleştiği yeni bir döneme işaret ediyor.

Helios AI Merkezi İçin Milyar Dolarlık Kredi

Galaxy Digital, yapay zekâ odaklı yeni veri merkezi yatırımı için büyük bir finansman anlaşmasına imza attı. Şirket, Teksas'ta bulunan Helios kampüsünü genişletmek amacıyla 1,4 milyar dolarlık kredi aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kayıtlarına göre kredi Galaxy Digital'in iştiraki olan Galaxy Helios I'in tüm varlıklarıyla teminat altına alındı ve vadesi 15 Ağustos 2028 olarak belirlendi.

Finansmanın ilk aşamada kampüsün inşaat maliyetlerinin yüzde 80'ini karşılayacağı, Galaxy Digital'in ise 350 milyon dolar özkaynak katkısı sağlayacağı bildirildi. Şirket, tesisi 2026 başında yapay zekâ iş yüklerini destekleyecek şekilde faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Helios kampüsünün en büyük müşterisi, grafik işlem birimi (GPU) tabanlı bulut sağlayıcısı CoreWeave olacak. CoreWeave, toplamda 800 megavatlık kapasiteyi uzun vadeli kiralama anlaşmasıyla garanti altına aldı. Bu anlaşma kapsamında Galaxy Digital'in yıllık 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi ve 15 yıl boyunca toplamda yaklaşık 15 milyar dolarlık ciroya ulaşması bekleniyor.

Tam kapasiteye ulaştığında 3,5 gigavatlık enerjiye sahip olacak veri merkezi, CoreWeave dışındaki müşterilere de 2,7 gigavatlık ek kapasite sunabilecek. Sektör uzmanları, bu adımın kripto ve dijital varlık altyapısının yapay zekâ odaklı bilgi işlem talebiyle birleştiğini gösterdiğini vurguluyor.

Galaxy Digital'in bu hamlesi, kripto odaklı şirketlerin giderek daha fazla yapay zekâ ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanına yöneldiğini ortaya koyuyor. CoreWeave de benzer bir adım atarak geçtiğimiz ay, 9 milyar dolarlık hisse takasıyla kripto madencisi Core Scientific'i satın almıştı. Helios tesisi ise Galaxy tarafından başlangıçta Bitcoin madenciliği için alınmış, ancak zamanla yapay zekâ altyapısına dönüştürülmüştü.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Kripto Para, Bitcoin

