GameStop Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

GameStop Bitcoin alımlarına devam ediyor

GameStop Bitcoin alımlarına devam ediyor
11.06.2025 15:15
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GameStop, Bitcoin yatırımına rağmen ilk çeyrek gelir hedefinin altında kaldı. Şirket kâra geçse de hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.

Video oyun perakendecisi GameStop, Bitcoin alımıyla gündeme geldikten sonra ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket kârlılığa geçmesine rağmen gelirlerinin beklentilerin altında kalması, hisselerinde düşüşe neden oldu.

Bitcoin Alan GameStop Kâra Geçti

Video oyunu perakendecisi GameStop, ilk çeyrek mali sonuçlarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle hisse değerinde kayıp yaşadı. Şirketin açıkladığı veriler, gelir tarafında yaşanan daralmanın devam ettiğini gösterirken, operasyonel performansta iyileşme sinyalleri dikkat çekti.

GameStop'un 3 Mayıs itibarıyla tamamlanan ilk çeyrek gelirleri 732,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, analistlerin öngördüğü 754,2 milyon doların altında kaldı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 gerileme anlamına geliyor. Fiziksel oyun satışlarında yaşanan süregelen zorluklar, gelir düşüşünün temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Gelir cephesindeki olumsuz tabloya karşın şirketin karlılık performansı olumlu bir görünüm sergiledi. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 32,3 milyon dolar zarar açıklayan GameStop, bu dönemde 44,8 milyon dolar net kar elde etmeyi başardı. Operasyonel zarar da önemli ölçüde azalarak 50,6 milyon dolardan 10,8 milyon dolara geriledi.

Mali sonuçların ardından GameStop hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 3,5'ten fazla değer kaybederek 29 dolar seviyesinin üzerine geriledi. Şirketin hisse performansı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 3,8 düşüş gösteriyor. GameStop hisseleri, Reddit topluluğu WallStreetBets'in tetiklediği alım dalgası sırasında Ocak 2021'de 80 doların üzerinde tarihi zirvesine ulaşmıştı.

Şirketin finansal durumundaki en dikkat çekici gelişme, nakit varlıklarında yaşanan artış oldu. Bir yıl öncesinde 1 milyar dolar olan nakit ve nakit benzeri varlıklar, 6,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu güçlü nakit pozisyonu, GameStop'un kripto para yatırımlarını artırması için zemin hazırlıyor.

GameStop, Mayıs ayında kripto para dünyasına adım atarak 4.710 Bitcoin satın aldığını duyurmuştu. Yaklaşık 513 milyon dolar değerindeki bu yatırım, 1,3 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı yoluyla finanse edildi. Şirket, Bitcoin'i rezerv varlığı olarak değerlendirdiğini ancak gerektiğinde satış yapabileceğini belirtti. GameStop ayrıca 3 Mayıs-10 Haziran aralığında 4.710 Bitcoin satın aldığını açıkladı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para GameStop Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika

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