Garantex kripto borsası ABD yaptırımlarını aşmaya devam ediyor

Blockchain istihbarat firması TRM Labs ABD Hazine Bakanlığı'nın kısa bir süre önce yeniden yaptırım uyguladığı kripto para borsası Garantex'in bu hamleyi aylar öncesinden öngörerek bir B planı hazırladığını bildirdi. Rapora göre Garantex Grinex isimli yeni bir platform ve A7A5 adlı bir stablecoin aracılığıyla yaptırımların etkisini kırmaya ve yasa dışı faaliyetlerini sürdürmeye hazırlanıyor.

Garantex'in Gizli Planı Ortaya Çıktı

ABD, Almanya ve Finlandiya makamlarının mart ayında Garantex'in altyapısını çökertmesine rağmen şirketin faaliyetleri durmadı. TRM Labs'in raporuna göre Kırgızistan kayıtlarında Grinex'in Aralık 2024'te, yani operasyonlardan aylar önce kurulduğu görülüyor. Bu durum, yaptırımların önceden bilindiği ve hazırlık yapıldığına işaret ediyor.

Ocak 2025'te Garantex'e bağlı cüzdanlar, Rus rublesine endeksli A7A5 adlı stablecoine geçiş yaptı. TRM Labs, bunun olası fon dondurma riskine karşı "yaptırıma dayanıklı bir transfer kanalı" kurma amacı taşıdığını belirtiyor.

OFAC verilerine göre Garantex, 2019'dan Mart 2025'e kadar milyarlarca dolarlık kripto işlem gerçekleştirdi. 2022'deki ilk yaptırımlardan sonra dahi yüz milyonlarca dolar tutarında yasa dışı işlem işledi. Şirketin en çok fidye yazılımı gelirleri, darknet piyasaları ve diğer yasa dışı fon akışlarında kullanıldığı ifade ediliyor.

Rapora göre, "Garantex–Grinex–A7A5" ağı, yaptırım sonrası müşteri fonlarının kurtarılması ve transferinde kilit rol oynadı. Telegram kanallarında Grinex, "Garantex'in aynısı" olarak tanıtıldı. Öte yandan, Aralık 2024'te tescil edilen ve benzer işlem arayüzüne sahip Meer borsası da A7A5'i ilk listeleyen platformlardan biri oldu. TRM Labs, Meer'in de ağın alternatif kaçış kanalı olabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, bu durumun fiat paraya endeksli, şeffaf yönetişimi olmayan stablecoinlerin yaptırım aşma girişimlerinde kullanılabileceğinin somut bir örneği olduğunu ifade ediyor.