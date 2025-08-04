Geleneksel finans devleri Blockchain teknolojisine yatırım yapıyor - Son Dakika
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Geleneksel finans devleri Blockchain teknolojisine yatırım yapıyor

04.08.2025 09:58
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2020-2024 yılları arasında Citigroup, JP Morgan ve Goldman Sachs gibi küresel finans devleri, Blockchain teknolojisine yönelik 345 yatırımla sektörde liderlik gösterdi. Bu süreçte, özellikle tokenizasyon, saklama ve ödeme alanlarında yapılan yatırımlar dikkat çekti.

Küresel finans sektörü, son yıllarda Blockchain teknolojilerinin yükselişiyle birlikte dönüşüm sürecine girdi. 2020-2024 yıllarında Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs ve Japonya'dan SBI Group gibi dev bankalar, 345 Blockchain girişimine yatırım yaparak alanın öncüsü oldu. Blockchain'e yapılan bu yatırımlar, hem yeni nesil finansal ürünlerin geliştirilmesine olanak tanıyor hem de geleneksel finansla dijital ekonomiyi yakınlaştırıyor.

Citigroup ve Goldman Sachs, Blockchain Yatırımlarında Lider

Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs ve Japonya'dan SBI Group, Blockchain tabanlı girişimlere en fazla yatırım yapan geleneksel finans kurumları arasında yer aldı. 2020-2024 yılları arasında, küresel bankalar Blockchain şirketlerine toplamda 345 yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların büyük bölümü erken aşama fonlama turlarında yapıldı. Citigroup ve Goldman Sachs, 18'er anlaşmayla listenin başında gelirken, JP Morgan ve Mitsubishi UFJ ise 15'er yatırım ile takip etti.

100 milyon dolar ve üzerindeki büyük yatırım turları, bankaların ana odak noktalarından biri oldu. 33 adet mega yatırım turunda, bankalar işlem altyapısı, tokenizasyon, saklama ve ödeme çözümlerine ciddi sermaye sağladı. Brezilyalı CloudWalk, Banco Itaú ve diğer bankaların desteğiyle iki turda toplam 750 milyon doların üzerinde kaynak topladı. Almanya merkezli Solaris ise SBI Group'un 100 milyon dolar üzerindeki yatırımıyla çoğunluk hissesine sahip oldu.

Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalar (G-SIB), yani iflası halinde küresel finansal istikrarsızlık riski taşıyan dev bankalar, bu dönemde toplam 106 Blockchain anlaşmasına imza attı. Bu yatırımlar arasında 14 mega tur yer alırken, her biri 100 milyon doların üzerindeydi.

ABD ve Japon finans kuruluşları işlem hacminde başı çekerken, Singapur, Fransa ve Birleşik Krallık'taki kurumlar da aktif rol üstlendi. Dünya genelinde, 2020-2024 yılları arasında Blockchain girişimlerine 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı ve toplamda 10.000'in üzerinde anlaşma kaydedildi.

Yapılan son anketlere göre küresel finans liderlerinin yüzde 90'ı Blockchain ve dijital varlıkların önümüzdeki üç yıl içinde sektör üzerinde "önemli veya çok büyük" etkisi olacağına inanıyor. Yatırım ivmesi, ABD'de GENIUS Act ve AB'de Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) gibi düzenlemelerle de destekleniyor.

Artan yatırım eğiliminin arkasında, Blockchain'in gerçek dünyada kullanılabilirliğine yönelik talebin artması bulunuyor. Piyasa kaynaklarına göre 2025'in ilk çeyreğinde stablecoin işlem hacmi aylık 650-700 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bankalar, volatiliteye maruz kalmadan programlanabilir para sunabilmek için kendi stablecoin projelerini geliştiriyor.

Önümüzdeki dönemde, tokenizasyonun öne çıkması bekleniyor. Boston Consulting Group ve piyasa raporlarına göre 2033 yılına kadar tokenlaştırılmış reel varlıkların büyüklüğünün 18 trilyon doları aşabileceği ve yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 53 olacağı öngörülüyor.

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