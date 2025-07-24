Geleneksel şirketler Bitcoin ve kripto para yatırımlarına yöneldi - Son Dakika
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Geleneksel şirketler Bitcoin ve kripto para yatırımlarına yöneldi

24.07.2025 13:57
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Dünya genelinde kripto para benimsenmesi artarken geleneksel şirketler de kripto para yatırımlarına hız verdi. Nature's Miracle, Upexi ve Kitabo Bitcoin, XRP, Solana yatırımlarıyla kurumsal kripto hazine trendini güçlendiriyor.

Geleneksel sektörlerden üç büyük şirket bu hafta toplam 42 milyon dolar değerinde Bitcoin, XRP ve Solana yatırımı gerçekleştirdi. Nature's Miracle, Upexi ve Kitabo'nun hamleleri kurumsal kripto hazine trendinin güçlendiğini gösteriyor.

Geleneksel Firmalar 42 Milyon Dolar Kripto Para Yatırımı Yaptı

Tarım teknolojisi şirketi Nature's Miracle, şirket hazinesine 20 milyon dolara kadar XRP ekleyeceğini açıkladı. Bu adım, geleneksel şirketlerin altcoin hazinesi stratejilerine yönelmesinin son örneklerinden biri olarak öne çıktı. Aynı gün tüketici ürünleri üreten Upexi firması, 16,7 milyon dolar değerinde 83.000 Solana (SOL) satın alarak kripto varlıklarını şirket rezervine dahil etti.

Bir gün önce ise Japonya merkezli tekstil ve geri dönüşüm şirketi Kitabo, 800 milyon Japon yeni (yaklaşık 5,6 milyon dolar) değerinde Bitcoin alımı yapacağını duyurdu. Son dönemde artan bu tür adımlar, kripto varlıkların şirket hazinelerinde daha geniş yer bulmaya başladığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, şirketlerin kripto varlıkları rezervlerinde değerlendirmesi yeni yatırım olanakları sunarken, aynı zamanda çeşitli yasal ve piyasa risklerini de beraberinde getiriyor. Sektör analizlerine göre, Bitcoin ve altcoin hazinesi stratejisi uygulayan firmaların yalnızca küçük bir kısmı uzun vadede ayakta kalabilecek. Özellikle Bitcoin fiyatındaki ani düşüşlerin, borç yükü altındaki şirketlerde zincirleme satışlara yol açabileceği ve bunun piyasa üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Altcoin rezervi tutan şirketler ise daha büyük risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Çünkü bu varlıklar birden fazla piyasa döngüsünde yüzde 90'a varan değer kayıpları yaşayabiliyor. Analistler, Bitcoin'in bir taban fiyatı olduğunu ve zamanla bu seviyenin yukarı çıkabildiğini ancak altcoinlerde bu tür bir güvenli limanın bulunmadığını vurguluyor.

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Son Dakika Kripto Para Geleneksel şirketler Bitcoin ve kripto para yatırımlarına yöneldi - Son Dakika

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