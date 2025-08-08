Gemini'den Trump'ın Bitcoin madencilik şirketine yatırım - Son Dakika
Gemini'den Trump'ın Bitcoin madencilik şirketine yatırım

08.08.2025 12:16
Gemini kripto borsasının kurucuları Winklevoss ikizleri Trump oğullarının Bitcoin madencilik şirketi American Bitcoin Corp.'a yatırım yaptı. 220 milyon dolarlık finansman fazla talep gördü. İkizler daha önce Trump kampanyasına milyonlarca Bitcoin bağışlamıştı. Eric Trump şirkette baş strateji sorumlusu olarak görev yapıyor. Şirket Gryphon ile birleşerek Nasdaq'ta halka açılacak.

ABD kripto para sektöründe politik ve ticari bağlantılar güçlenmeye devam ediyor. Gemini kripto para borsasının kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss, Trump ailesinin yüzde 20 hissesine sahip olduğu American Bitcoin Corp.'a stratejik bir yatırım gerçekleştirdi. Bu gelişme, kripto para dünyasında politik ittifakların ticari boyutunun somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Winklevoss İkizleri American Bitcoin'a Milyonlarca Dolar Yatırdı

American Bitcoin Corp., önceki adıyla Hut 8 madencilik firmasından ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuştu. Şirketin baş strateji sorumlusu pozisyonunda Eric Trump görev alırken, Donald Trump Jr. da kurucu ortaklar listesinde yer alıyor.

Şirketin gerçekleştirdiği özel satış turu toplam 220 milyon dolar nakit ve Bitcoin (BTC) geliri sağladı. Hut 8 CEO'su Asher Genoot, bu finansman turunun fazla talep gördüğünü belirtti.

Winklevoss kardeşlerin American Bitcoin Corp.'a yaptıkları yatırımın büyüklüğü açıklanmadı. Ancak ikizler, geçmişte Başkan Trump'ın kampanyasına ve Trump yanlısı politik eylem komitelerine milyonlarca dolar değerinde Bitcoin desteği vermişti.

Gemini borsası da şu anda halka arz sürecinde. Haziran başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) taslak kayıt beyannamesi sunan şirket, büyüme stratejisinin bir parçası olarak madencilik sektörüne yatırım yapıyor.

Gryphon Digital Mining ile birleşme planları bulunan American Bitcoin Corp.'un Eylül 2025'te Nasdaq borsasında işlem görmeye başlaması bekleniyor. Eric Trump'ın şirketteki hissesinin halka arz sonrası 367 milyon dolar değerinde olabileceği tahmin ediliyor.

