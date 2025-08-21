Gemini Malta'dan MiCA lisansı alarak Avrupa'daki genişlemesini hızlandırdı - Son Dakika
Kripto Para

Gemini Malta'dan MiCA lisansı alarak Avrupa'daki genişlemesini hızlandırdı

Gemini Malta'dan MiCA lisansı alarak Avrupa'daki genişlemesini hızlandırdı
21.08.2025 13:45
Gemini, Malta'dan aldığı MiCA lisansı ile Avrupa'da düzenlemeli hizmet ağını genişletiyor. Şirket, 30'dan fazla ülkede güvenli kripto ürünleri sunmayı hedefliyor.

Kripto para borsası Gemini, Malta Finansal Hizmetler Otoritesi'nden aldığı Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) lisansı ile Avrupa'daki büyüme adımlarını hızlandırdı. Bu gelişme, şirketin mayıs ayında elde ettiği MiFID II türev lisansının ardından geldi.

Avrupa'da Düzenlemeli Genişleme Stratejisi

Gemini, aldığı MiCA lisansı sayesinde Avrupa Birliği düzenlemelerine tam uyumlu şekilde hizmet sunabilecek. Şirket, lisansın 30'dan fazla ülke ve bölgede güvenli ve ölçeklenebilir ürünlerin sunulmasına imkân tanıyacağını belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu onay Avrupa'daki düzenlemeli büyümemiz için kritik bir kilometre taşıdır." denildi. Gemini, net kuralların küresel kripto benimsemesinin temeli olduğunu vurgularken, MiCA'nın Avrupa'yı yenilikçi ve ileri görüşlü bir bölge hâline getirdiğini ifade etti.

Gemini, geçtiğimiz mayıs ayında aldığı MiFID II lisansı ile Avrupa'da türev ürünler sunma yetkisi kazanmıştı. Son olarak Nasdaq Global Select Market'te "GEMI" sembolüyle hisse listeleme başvurusu da yapan şirket, finansal piyasalardaki varlığını genişletmeye odaklanıyor.

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Gemini Malta'dan MiCA lisansı alarak Avrupa'daki genişlemesini hızlandırdı
