Gemini, Singapur'da kripto operasyonları için ön onay aldı - Son Dakika
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Gemini, Singapur'da kripto operasyonları için ön onay aldı

Gemini, Singapur\'da kripto operasyonları için ön onay aldı

Singapur Merkez Bankası, kripto para borsası Gemini'ye dijital ödeme ve uluslararası para transferi hizmetleri için ön onay verdi. Bu adım, Gemini'nin Asya-Pasifik'teki faaliyetlerini genişletme çabalarını güçlendiriyor ve şirketin tam MPI lisansı almasına bir adım daha yaklaştırıyor. Gemini'nin bu başarısı, bölgedeki kullanıcılara daha geniş hizmetler sunmasının yolunu açıyor.

29.10.2024 14:48
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Kripto borsası Gemini, Singapur'da dijital ödeme ve para transferi hizmetleri sunmak üzere ön onay elde etti. Singapur Para Otoritesi'nin verdiği bu prensip onayı, şirketin Asya Pasifik stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Şimdi, Gemini'nin tam MPI lisansı alması bekleniyor.

Gemini Operasyonlarını Genişletmeye Devam Ediyor

Kripto para sektörünün önde gelen platformlarından Gemini, Singapur finans piyasasında önemli bir gelişmeye imza attı. Şirket, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) dijital ödeme tokenları ve uluslararası para transferi hizmetlerini kapsayan prensip onayını almayı başardı.

Gemini'nin Asya-Pasifik bölge başkanı Saad Ahmed, 29 Ekim tarihinde açıklanan bu stratejik gelişmenin önemine değindi. Ahmed, Singapur'un şirketin küresel büyüme planlarında kilit rol oynadığını belirterek, ABD'deki merkez operasyonlarının yanı sıra Asya-Pasifik bölgesindeki genişleme hedeflerinde Singapur'un vazgeçilmez konumuna vurgu yaptı.

Şirketin Singapur'daki varlığını güçlendirme kararlılığı, ekip genişletme çalışmalarında da kendini gösteriyor. Artan personel sayısıyla birlikte daha geniş bir ofis alanına geçiş hazırlıkları yapan Gemini, bölgedeki yapılanmasını hızlandırıyor.

MAS'tan tam MPI lisansı alması durumunda Gemini, Singapur'da önemli avantajlar elde edecek. Bu lisans sayesinde şirket, ülkedeki ödeme hizmetlerinde uygulanan 2,2 milyon dolarlık işlem hacmi sınırını aşabilecek. Birden fazla ödeme hizmeti sunması halinde ise bu limit 4,4 milyon dolara kadar yükselebilecek.

Singapur'un kripto para ekosistemindeki çekim merkezi konumu, önceki aylarda Coinbase ve Ripple gibi ABD kökenli şirketlerin de tam MPI lisansı almasıyla güçlenmişti. Coinbase 2 Ekim 2023'te, Ripple ise 4 Ekim 2023'te bu lisansı elde etmişti. Gemini'nin de bu yöndeki girişimi, şirketin Singapur pazarındaki etkinliğini artırma ve müşterilerine daha kapsamlı hizmetler sunma hedefinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para, Singapur, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Gemini, Singapur'da kripto operasyonları için ön onay aldı - Son Dakika

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