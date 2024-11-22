Gensler istifası sonrası XRP tarihi başarı yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Gensler istifası sonrası XRP tarihi başarı yakaladı

Gensler istifası sonrası XRP tarihi başarı yakaladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ın 2025'te görevden ayrılacağını açıklamasının ardından Ripple'ın XRP tokenı son 24 saatte yüzde 27,5 değer kazandı. XRP'nin ulaştığı 1,39 dolar seviyesi, Mayıs 2021'den bu yana görülen en yüksek değer olarak kaydedildi.

22.11.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasındaki genel yükseliş trendi ve düzenleyici belirsizliklerin azalması, XRP'nin performansını olumlu yönde etkiledi. Son iki yılın çoğunda 0,5 dolar civarında seyreden XRP, son 30 günde yüzde 150'den fazla değer kazandı

XRP Fiyatı Direnç Noktasını Aştı

Kripto para piyasasının önde gelen kurumları arasında yer alan 21Shares, Canary Capital ve Bitwise'ın spot XRP ETF başvuruları, yatırımcı ilgisini yükseltti.

SEC ve Ripple arasında 2020 yılından bu yana devam eden hukuki anlaşmazlık, Gensler'ın ayrılık kararıyla yeni bir boyut kazandı. Düzenleyici kurum, Ripple'ı XRP satışı yoluyla 1,3 milyar dolar toplamak ve bunun kayıtsız bir menkul kıymet olduğu gerekçesiyle suçlamıştı.

Ripple'ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, SEC'in sektörde kafa karışıklığı yaratma stratejisinin artık sadece bir arka plan gürültüsü olduğunu ve mücadelenin zor kısmının geride kaldığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Gensler istifası sonrası XRP tarihi başarı yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:44:28. #1.11#
SON DAKİKA: Gensler istifası sonrası XRP tarihi başarı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.