Goldman Sachs CEO\'su Solomon, ilk kez Bitcoin sahibi olduğunu açıkladı

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Başkan Donald Trump'ın desteklediği DeFi ve stablecoin firması World Liberty Financial'ın Mar-a-Lago'da düzenlediği forumun açılış gününde dikkat çeken bir itirafta bulundu. Solomon, kürsüden yaptığı konuşmada "Bitcoin'in nasıl davrandığını hâlâ anlamaya çalışıyorum. Çok az da olsa biraz Bitcoin sahibiyim" dedi.

SOLOMON'UN KRİPTOYA BAKIŞI DEĞİŞİYOR

Solomon, yıllar boyunca Blockchain teknolojisini desteklerken kripto paralara mesafeli bir tutum sergilemişti. 2024 yılının temmuz ayında Bitcoin için bir kullanım alanı görmediğini ancak değer saklama aracı olarak bir potansiyeli bulunabileceğini ifade etmişti. Ocak 2025'te ise Goldman Sachs'ın Bitcoin ve diğer kripto varlıkları bünyesinde bulunduramayacağını ve bunlara doğrudan yatırım yapamayacağını yinelemişti. Solomon, bu durumun "çok yakın zamanda" değişmeye başladığını çarşamba günkü konuşmasında aktardı. Bloomberg'e göre Solomon, kendisini "büyük bir Bitcoin kâhini" olarak görmediğini de sözlerine ekledi.

ABD'DE KRİPTO DÜZENLEMELERİ HIZLANIYOR

Forum, Trump yönetiminin kripto sektörünü her zamankinden fazla sahiplenmesinin bir yansıması niteliği taşıyordu. Trump, geçtiğimiz yaz ABD'deki ilk kapsamlı kripto düzenlemesi olan GENIUS Yasası'nı (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) imzalamıştı. Solomon ise geçen ay Goldman Sachs'ın tokenizasyon ve stablecoin teknolojisini test edecek alanları aktif olarak araştırdığını ve ABD piyasa yapısı mevzuatındaki ilerlemeyi yakından takip ettiklerini açıklamıştı.

World Liberty Financial, Ekim 2024'te Başkan Trump ile oğulları Donald Jr., Eric ve Baron'un kurucu ortaklığında faaliyete geçmişti. Protokol, Mart 2025'te USD1 stablecoinini piyasaya sürdü. Goldman Sachs ise geçtiğimiz çeyrekte spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarındaki (ETF) pozisyonlarını yaklaşık yüzde 40 azalttı.