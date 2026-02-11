Goldman Sachs, dördüncü çeyrekte Bitcoin ETF pozisyonlarını yüzde 40 azalttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Goldman Sachs, dördüncü çeyrekte Bitcoin ETF pozisyonlarını yüzde 40 azalttı

Goldman Sachs, dördüncü çeyrekte Bitcoin ETF pozisyonlarını yüzde 40 azalttı
11.02.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2025'in son çeyreğinde spot Bitcoin ve Ethereum ETF varlıklarını önemli ölçüde küçültürken, çeyrek içinde piyasaya sürülen spot XRP ve Solana ETF'lerine yeni pozisyonlar açtı.

Goldman Sachs, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu son Form 13F başvurusuna göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklarını belirgin biçimde azalttı. Salı günü kamuoyuyla paylaşılan dosyalama, bankanın kripto varlık stratejisinde dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM ETF POZİSYONLARI GERİLEDİ

Başvuruya göre Goldman Sachs, 31 Aralık 2025 itibarıyla çeşitli spot Bitcoin ETF'lerinde yaklaşık 21,2 milyon adet hisse bulunduruyordu. Toplam değeri 1,06 milyar dolar olan bu pozisyon, üçüncü çeyrekle karşılaştırıldığında hisse bazında yüzde 39,4'lük bir düşüşe karşılık geliyor. Bankanın spot Ethereum ETF'lerindeki varlıkları da benzer bir gerileme gösterdi. Goldman Sachs, geçen yılın sonunda yaklaşık 40,7 milyon adet spot Ethereum ETF hissesi tutuyordu ve bu hisselerin toplam değeri yaklaşık 1 milyar dolardı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 27,2'lik bir azalmaya denk düşüyor.

YENİ ETF'LERE POZİSYON AÇILDI

Öte yandan yatırım bankası, çeyrek içinde piyasaya sürülen spot XRP ve Solana ETF'lerinde yeni pozisyonlar oluşturdu. Goldman Sachs, geçen yılın sonunda 152,2 milyon dolar değerinde spot XRP ETF'i ve 108,9 milyon dolar değerinde spot Solana ETF'i tutuyordu.

PİYASA GERİLEMESİ FON ÇIKIŞLARINI HIZLANDIRDI

Bu hamle, kripto piyasasında dördüncü çeyrekte yaşanan geniş çaplı bir gerilemenin ortasında geldi. Bitcoin, eylül sonundaki yaklaşık 114.000 dolar seviyesinden yıl sonunda 88.400 dolar civarına gerilerken, Ethereum da aynı dönemde 4.140 dolardan 2.970 dolara düştü. SoSoValue verilerine göre, piyasadaki bu değer kaybı spot ETF'lerden de önemli fon çıkışlarına yol açtı. Spot Bitcoin ETF'leri dördüncü çeyrekte 1,15 milyar dolarlık net çıkış kaydederken, spot Ethereum ETF'lerinden aynı dönemde 1,46 milyar dolar net fon çıkışı yaşandı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Goldman Sachs, dördüncü çeyrekte Bitcoin ETF pozisyonlarını yüzde 40 azalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:38:09. #7.11#
SON DAKİKA: Goldman Sachs, dördüncü çeyrekte Bitcoin ETF pozisyonlarını yüzde 40 azalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.