Goldman Sachs milyonlarca dolarlık Bitcoin yatırımlarını açıkladı - Son Dakika
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Kripto Para

Goldman Sachs milyonlarca dolarlık Bitcoin yatırımlarını açıkladı

Goldman Sachs milyonlarca dolarlık Bitcoin yatırımlarını açıkladı

Goldman Sachs, son finansal raporlamalarına göre, 418,65 milyon dolar değerinde ABD spot Bitcoin ETF varlıklarına sahip olduğunu açıkladı. Bu büyük yatırım, özellikle BlackRock iShares Bitcoin Trust fonuna yönelik olmakla birlikte şirketin kripto para piyasasındaki etkisini gözler önüne seriyor.

14.08.2024 17:30
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Finans devi Goldman Sachs, son 13F raporuyla kripto para piyasasındaki etkinliğini gözler önüne serdi. Bankanın ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerindeki toplam varlık değeri 418,65 milyon dolara ulaşırken, bu yatırımların büyük kısmını BlackRock iShares Bitcoin Trust oluşturdu. Goldman Sachs'ın bu hamleleri, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artışına işaret ederken, Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş trendi de devam ediyor.

Goldman Sachs Bitcoin Yatırımlarında Çıtayı Yükseltiyor

Wall Street'in önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu son üç aylık 13F raporuyla, kripto para piyasasındaki konumunu gözler önüne serdi. Kısa bir süre önce açıklanan bankanın ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki (ETF) toplam varlık değeri, 30 Haziran itibariyle yaklaşık 418,65 milyon dolara ulaştı.

Goldman Sachs'ın ETF portföyünde en büyük payı, 238,6 milyon dolarlık yatırımla BlackRock iShares Bitcoin Trust oluşturuyor. Banka, bu fondan 6,9 milyon adet hisse alarak, Millennium Management ve Capula Management Ltd'nin ardından fonun üçüncü büyük sahibi konumuna yükseldi.

Yatırım devinin ilgisini çeken diğer ETF'ler arasında Fidelity'nin FBTC fonu ve Grayscale'in dönüştürülmüş Bitcoin fonu bulunuyor. Goldman Sachs, Fidelity'nin fonundan 1,51 milyon adet hisse alarak 79,5 milyon dolarlık, Grayscale'in fonundan ise 660.183 hisse alarak 35,1 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Bankanın Bitcoin ETF portföyü çeşitlilik gösteriyor. Invesco Galaxy Bitcoin ETF'sinden 56,1 milyon dolarlık alım yapan Goldman Sachs, ayrıca Bitwise, WisdomTree ve Ark-21Shares'in fonlarından da hisseler edindi.

SEC'e üç ayda bir sunulması zorunlu olan 13F raporları, 100 milyon doların üzerinde öz sermaye varlığına sahip kurumsal yatırım yöneticilerinin portföylerinin anlık görüntüsünü sunuyor. Bu raporlar, yatırımcıların uzun vadeli hisse senedi pozisyonları ve opsiyonları hakkında bilgi verse de kısa pozisyonlar ve detaylı portföy stratejileri hakkında veri içermiyor.

Avrupa'nın önde gelen hedge fonlarından Capula da kripto para piyasasına olan ilgisini gösterdi. Fon, bu ay başında SEC'e sunduğu 13F raporunda 464 milyon dolarlık spot Bitcoin ETF varlığına sahip olduğunu açıkladı. Capula'nın bu yatırımlarının büyük bölümünü BlackRock ve Fidelity'nin spot Bitcoin fonları oluşturuyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, Bitcoin fiyatı da yükseliş trendini sürdürüyor. Piyasa verilerine göre son 24 saatte değerini yüzde 3 artıran Bitcoin, 60.959 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Son Dakika Kripto Para Goldman Sachs milyonlarca dolarlık Bitcoin yatırımlarını açıkladı - Son Dakika

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